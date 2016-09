Asociaţie împotriva dezinformărilor

Rolul tot mai mare al reţelelor sociale precum Facebook suscită îngrijorare cu privire la modul de publicare şi filtrare a informaţiilor, atunci când ştiri false sau farse se răspândesc uneori cu repeziciune, scrie AFP. Facebook, Twitter şi douăzeci de organisme de presă au anunţat marţi că se alătură unei coaliţii de grupuri media şi tehnologice pentru a îmbunătăţi calitatea informaţiilor publicate online, inclusiv pe reţelele de socializare, informează agenţia France Presse.

Membrii acestei reţele numite First Draft News, care este susţinută de Google, îşi vor împărtăşi metodele de a elimina informaţii false care circulă online.

„Filtrarea informaţiilor false poate fi dificilă. Chiar dacă mass-media nu distribuie decât relatări verificate şi controlate, fiecare dintre noi este o potenţială sursă de informare şi poate publica pe internet. Trăim într-o eră în care încrederea şi adevărul sunt întrebări cu care se confruntă toate redacţiile şi din ce în ce mai mult reţelele sociale”, a explicat directoarea First Draft, Jenni Sargent.

Coaliţia va stabili programe de formare, o „platformă de colaborare pentru verificare”, precum şi un cod de conduită. „Fiecare membru al coaliţiei va fi invitat să-şi împărtăşească cunoştinţele, să pună în aplicare politici şi să conceapă programe de instruire privind utilizarea reţelelor sociale de către jurnalişti pentru a găsi informaţii şi a le publica”, a detaliat Sargent.

Printre membrii coaliţiei se numără Facebook, Twitter, YouTube, The New York Times, The Washington Post, BuzzFeed News, CNN, postul australian ABC News, ProPublica, Agence France-Presse, The Telegraph, France Info, Breaking News, Les Décodeurs din cadrul ziarului Le Monde, International Business Times din Marea Britanie, Eurovision News Exchange şi Al-Jazeera Media Network, Amnesty International, European Journalism Centre, American Press Institute, International Fact Checking Network şi Duke Reporters' Lab.

First Draft News a fost creată anul trecut cu sprijinul Google News Lab şi colaborează în prezent cu YouTube pentru verificarea clipurilor încărcate de utilizatori.