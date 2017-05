Bărbatul care şi-a dat pantalonii jos pe scena Eurovisionului, provocator de meserie

Ucraineanul care a sărit pe scenă, la finala concursului Eurovision 2017 şi şi-a dat pantalonii jos în faţa a 200 de milioane de telespectatori, a compărut ieri în faţa unui judecător unde a declarat că nu regretă cele întâmplate, deşi pentru fapta lui riscă până la cinci ani de închisoare şi o amendă pentru acuzaţii de vandalism, informează Agerpres. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar.

În urma deciziei instanţei, paşaportul său a fost confiscat, iar tânărul de 28 de ani are interdicţie să părăsească ţara pe durata investigaţiei.

Binecunoscut în Ucraina pentru farsele sale, Vitalii Sediuk a urcat pe scena Eurovision purtând pe umeri steagul Australiei şi şi-a arătat fundul gol publicului, în timpul recitalului susţinut de Jamala. În urma evenimentului, poliţia din Ucraina l-a reţinut pentru 72 de ore.

Incidentul, care a durat aproximativ cincisprezece secunde, a fost difuzat în direct în faţa unei audienţe de milioane de persoane din toată lumea şi a fost intens distribuit online pe reţelele de socializare în timpul competiţiei de sâmbătă, desfăşurată la Kiev.

Arsen Avakov, ministrul de interne din Ucraina l-a numit pe Vitalii Sediuk farsor într-un mesaj publicat pe Facebook. „Sediuk este un cetăţean ucrainean. În timpul reprezentaţiei artistei noastre Jamala, conform propriilor declaraţii, a hotărât să-şi pună în practică hobby-ul, „activând neoficial ca jurnalist provocator”, a menţionat Avakov.

Nu a fost prima glumă de acest gen făcută de Sediuk. În trecut, el l-a lovit pe Brad Pitt peste faţă în timp ce actorul acorda autografe în Los Angeles. De asemenea, a dat buzna pe covorul roşu la Festivalul de Film de la Cannes şi s-a strecurat sub rochia actriţei America Ferrera. Cu alte ocazii, Sediuk l-a îmbrăţişat pe actorul Leonardo DiCaprio la un eveniment din cadrul Festivalului de Film din Santa Barbara; a urcat pe scena pe care cântăreaţa Adele urma să ţină discursul de acceptare a unui premiu Grammy; şi a fost pălmuit de actorul Will Smith, după ce l-a sărutat la o premieră din Moscova. În plus, în septembrie anul trecut, Sediuk a încercat să sărute fundul vedetei americane de televiziune Kim Kardashian în timp ce aceasta intra într-un restaurant din Paris, însă a fost oprit de garda de corp a acesteia.