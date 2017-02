Beyonce este însărcinată cu gemeni

Îmbrăcată în lenjerie intimă şi cu burtica la vedere, cântăreaţa de 35 de ani a postat o fotografie pe o cunoscută reţea de socializare, prin care le-a dat fanilor vestea cea mare.

„Ne bucurăm să vă împărtăşim dragostea şi fericirea noastră. Am fost binecuvântaţi de două ori. Suntem incredibil de recunoscători că familia noastră va creşte cu doi membri şi vă mulţumim pentru toate urările voastre de bine“, a scris celebra vedetă la descrierea imaginii.

Beyonce şi soţul său, cunoscutul rapper Jay Z, mai au împreună o fetiţă în vârstă de cinci ani, Blue Ivy.

În anul 2013, vedeta a anunţat că a pierdut o sarcină înainte de venirea pe lume a fetiţei. „Acum doi ani am fost însărcinată pentru prima dată. Am ales un nume, mi-am imaginat cum va arăta copilul meu, îmi simţeam instinctele materne. Apoi am zburat la New York pentru control – şi nu îi mai bătea inima. Cu o săptămână înainte să merg la doctor, totul era bine. Apoi, însă, nu i-a mai bătut inima. Am mers la studio şi am compus cel mai trist cântec pe care l-am scris vreodată în viaţa mea, prima piesă de pe albumul meu («Heartbeat»). A fost cea mai bună terapie pentru mine, deoarece a fost cel mai trist moment din viaţa mea“, a mărturisit Beyonce pentru presă.