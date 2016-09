Bridget Jones se întoarce cu partea a treia!

Renee Zellweger intră din nou în pielea lui Bridget Jones, în cea de-a treia producţie din franciza cu acelaşi nume, arată Reuters.

De data aceasta are în jur de 40 de ani, este singură şi neaşteptat de... gravidă.

În „Bridget Jones's Baby”, Zellweger se întoarce, de data aceasta alături de cei doi parteneri, Colin Firth, care îl joacă pe rezervatul Mark Darcy, şi de Patrick Dempsey, McDreamy din „Anatomia lui Grey”.

În partea a treia, Jones, care împlineşte 43 de ani, rămâne singură după relaţia de lungă durată cu Darcy. Însă, după o întâlnire cu acesta, dar şi cu americanul Jack Qwant, interpretat de Dempsey, pe care abia îl cunoaşte, Jones rămâne gravidă şi nu este sigură cine este tatăl copilului.

„Cred că e mai puţin naivă, ceea ce e minunat pentru că ambii... pretendenţi sunt de treabă, aşa că e un alt fel de rivalitate”, a spus Zellweger.

Filmul are premiera pe 16 septembrie şi este aşteptat de fanii care au rămas şocaţi după cartea „Bridget Jones: Mad About the Boy” (Bridget Jones: Topită după el) – 2013 - în care autoarea l-a omorât pe Darcy şi a înfăţişat-o pe Jones drept o mamă văduvă, cu un iubit mai tânăr decât ea.

Zellweger a interpretat pentru prima oară acest rol în „Bridget Jones's Diary” (Jurnalul lui Bridget Jones) – 2001- şi în „Bridget Jones: The Edge of Reason”' (Bridget Jones: La limita raţiunii) - 2004 - ambele bazate pe romanele din anii '90 scrise de Helen Fielding.