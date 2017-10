Concerte anulate din cauza mai multor fracturi la mâini

Ed Sheeran a declarat că este "incapabil să susţină concerte live în viitorul apropiat" după ce a suferit mai multe fracturi la mâini în urma unui accident de bicicletă.

Artistul a căzut de pe bicicletă după ce ar fi fost lovit de o maşină, în weekend.

"O vizită la doctori a confirmat fracturile la încheietura dreaptă şi la cotul stâng", a scris pe Instagram vedeta care a publicat şi o fotografie cu o mână bandajată.

În urma deciziei, au fost afectate deocamdată concertele din Taipei, Osaka, Seul, Tokyo şi Hong Kong.

"Aştept să văd cum progresează vindecarea înainte de a ne decide cu privire la concertele de după", se mai arată în textul în care se precizează, într-un post-scriptum, că nu artistul a tastat mesajul deoarece are ambele mâini bandajate.

Vedeta în vârstă de 26 de ani mai are încă opt date incluse în turneul din acest an, printre acestea numărându-se show-urile cu casa închisă din Singapore, Malaezia şi Thailanda. Ulterior, el are o pauză de trei luni - ce coincide cu decernarea premiilor Grammy şi Brit Awards - urmată de reluarea turneului în Australia, în luna martie.

Concertele susţin cel de-al treilea album, "Divide", din care au fost vândute mai multe milioane de exemplare, lansat în primăvară.

Cântăreţul pop britanic susţine concerte solo folosind doar o chitară şi o pedală pentru efect, în care cântă piese celebre precum "Thinking Out Loud", "Sing" şi "Shape of You".

Pierderea capacităţii de a-şi utiliza mâna dreaptă face imposibilă susţinerea unor astfel de show-uri live, însă artistul a declarat la începutul acestui an pentru BBC că nu va accepta niciodată să cânte cu o trupă. "Nu simt că ar fi ceva interesant sau nou să vezi un cântăreţ-compozitor cu o formaţie în spate", a spus el adăugând că dacă ar apela la această variantă s-ar simţi incomplet.