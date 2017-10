Diana Ross, premiată pentru întreaga carieră

Cântăreaţa americană Diana Ross va primi un premiu onorific la viitoarea gală American Music Awards ca recunoaştere pentru cariera sa de peste patru decenii pe scena muzicii, a informat organizaţia într-un comunicat.

"Sunt foarte emoţionată să primesc acest premiu", a spus artista care va urca pe scena teatrului Microsoft din Los Angeles la 19 noiembrie pentru a primi premiul şi a cânta unele dintre marile sale succese. Premiul “American Music Award for Lifetime Achievement”, cunoscut anterior sub numele de “American Music Award of Merit”, se decernează acelor artişti care au contribuit în mod semnificativ la industria muzicală. Au fost recompensaţi cu acest premiu la ediţiile anterioare artişti de renume precum Johnny Cash, Whitney Houston, Janet Jackson, Michael Jackson, Gloria Estefan, Ella Fitzgerald, Billy Joel, Jon Bon Jovi, Annie Lennox, Paul McCartney, Elvis Presley, Prince, Frank Sinatra şi Stevie Wonder, printre alţii. Cântăreţul Bruno Mars, cu opt nominalizări, este considerat favoritul ediţiei cu numărul 45 a galei American Music Awards, în timp ce Luis Fonsi şi Daddy Yankee a primit fiecare câte patru nominalizări. Bruno Mars aspiră la actuala ediţie, la trofeul pentru cel mai bun artist, videoclipul anului şi cel mai bun artist masculin.

La categoria artistul anului îi va avea rivali pe The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar şi Ed Sheeran. The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran şi The Weeknd au primit câte cinci nominalizări. La categoria artistul latino preferat aspiră Daddy Yankee, Luis Fonsi şi Shakira. Fonsi şi Daddy Yankee, datorită celebrului hit “Despacito”, concurează în total la patru premii: colaborarea anului, clipul anului, piesa preferată de pop/rock şi artistul latino preferat. Nominalizările la American Music Awards se bazează pe registrul albumelor vândute, piese online, participări la emisiuni de radio şi vizualizări în “streaming” întocmit de publicaţia Billboard şi de partenerii săi Nielsen Music şi Next Big Sound. Câştigătorii sunt însă desemnaţi prin votul publicului.