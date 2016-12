Elton John îi va aduce un omagiu lui George Michael

Celebrul interpret Elton John va cânta la funeraliile prietenului său, George Michael. Cântăreţul îşi va lua rămas bun de la acesta prin interpretarea hitului „Don’t Let the Sun Go Down on Me“, piesa înregistrată de ei doi, în 1991.

Elton John a cântat şi la funeraliile prinţesei Diana, în 1997, când a interpretat melodia „Candle in the Wind“, în Westminster Abbey din Londra.

„Vor fi foarte mulţi fani şi prieteni. Va fi cea mai mare înmormântare din Marea Britanie după cea a prinţesei Diana, care era foarte bună prietenă cu George Michael. Elton va cânta pentru el aşa cum a făcut-o şi pentru Diana, ca un omagiu final“, a spus un apropiat al regretatului artist.

Nu au fost anunţate detalii despre funeraliile cântăreţului, însă presa britanică susţine că vor fi două ceremonii: una pentru familie şi una dedicată fanilor. Această decizie a fost luată de rudele artistului, după ce au constatat numărul incredibil de mare al fanilor care au venit să aducă flori în faţa reşedinţei lui.

Imediat după aflarea veştii că George Michael a părăsit lumea, Elton John a postat un mesaj emoţionant pe contul său de Twitter. „Sunt complet şocat. Am pierdut un prieten mult iubit – cel mai blând, cel mai generos suflet din lume şi un artist strălucit. Inima mea este alături de familia lui şi de toţi fanii lui“, a spus acesta.