Ilinca şi Alex Florea vor reprezenta România la Eurovision 2017

Finala Selecţiei Naţionale a avut loc duminică seara. Cei doi interpreţi vor intra în competiţia de la Kiev cu piesa „Yodel It”, compusă de Mihai Alexandru.

Artiştii care au cântat în finala Eurovision România au fost, în ordinea apariţiei: Ana Maria Mirică, cu piesa „Spune-mi tu”; Ilinca feat. Alex Florea, cu „Yodel It”, Eduard Santha – „Wild Child”, Xandra – „Walk on By”, Mihai Trăistariu (Mihai) – „I Won't Surrender”, Maxim, alături de Nicolae Voiculeţ - „Adu-ţi aminte”, Tavi Colen şi Emma, cu „We own the night”, Instinct – „Petale”, Ramona Nerra – „Save Me” Cristina Vasiu – „Set the Skies on Fire”.

Ilinca Florea a declarat pentru Agerpres că persoana care a convins-o să intre în competiţia Eurovision a fost compozitorul piesei lor, Mihai Alexandru. S-a hotărât să concureze când a auzit piesa în studioul compozitorului. Cei doi interpreţi au spus că îşi doresc să prezinte pe scena de la Kiev „un show exploziv, ceva ce să rămână pe retină”. „Din păcate, timpul a fost foarte scurt pentru a pregăti ceva. Noi am lucrat la piesă până în ultimul moment”, a precizat Alex Florea, referitor la show-ul lor din Selecţia Naţională.

La rândul său, Mihai Alexandru a mărturisit, într-o conferinţă de presă ce a avut loc după finala naţională Eurovision, că a creat piesa „Yodel It” pentru o trupă care, în prezent, reprezintă Elveţia la Eurovision 2017. „Piesa a fost făcută pentru formaţia Timebelle din Elveţia. După aceea, ei au primit o piesă din Suedia la care au rămas pentru că au tras şi managerii (...) şi au renunţat la proiectul meu şi noi am rămas cu piesa şi a trebuit să fac ceva cu ea”, a precizat compozitorul.

Pentru prima dată în Selecţia Naţională, piesa care va reprezenta România a fost aleasă exclusiv de public, prin televot. Astfel, la sfârşitul serii, Ilinca şi Alex Florea au primit 10.377 de voturi, Mihai Trăisariu, al doilea clasat, 5.201 de voturi, iar Instinct, cu 3.063 de voturi s-a clasat pe locul trei.

Cei doi artişti care ne vor reprezenta la Eurovision 2017 au spus că au o relaţie specială cu al doilea clasat, Mihai Trăistariu. Alex Florea l-a cunoscut pe Trăistariu printr-o prietenă comună, iar familia sa şi familia artistului sunt apropiate, în timp ce Ilinca a fost premiată de acesta. „De câţiva ani buni m-am întâlnit cu el prin festivaluri şi chiar am primit un premiu de la el, care mi-a dat mult curaj. Am cântat cu el în duet. Este un om extraordinar pe care eu îl admir din toate punctele de vedere”, a povestit cântăreaţa. Românca Miruna Mănescu, reprezentanta Elveţiei în concursul Eurovision de la Kiev, reprezentantul Spaniei, Manel Navarro, şi moldovenii de la SunStroke Project au fost invitaţii speciali ai finalei Eurovision România şi au susţinut recitaluri în timpul show-ului de duminică. De asemenea, trupa tribut ABBA, Arrival, a cântat în cadrul show-ului finalei.

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 42 de ţări.

Prima ediţie Eurovision a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume.