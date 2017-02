La La Land, 6 premii dar nu cel mai bun film

Comedia muzicală „La La Land” a câştigat la gala de noaptea trecută şase premii din cele 14 nominalizări, inclusiv cele pentru cea mai bună coloană sonoră şi cel mai bun cântec original, „City of Stars”.

Damien Chazelle („La La Land”) (foto) a primit premiul pentru cel mai bun regizor. A devenit, astfel, la 32 de ani, cel mai tânăr regizor care a câştigat vreodată un Oscar. „Este o onoare atât de mare şi mi-aş dori să le mulţumesc celorlalţi finalişti. Am fost foarte onorat să fiu în compania voastră în acest an. Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi nişte regizori atât de incredibili, sunteţi o inspiraţie pentru mine în fiecare zi”, a spus el în discursul său de mulţumire.

Emma Stone a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din filmul „La La Land”. Actriţa, în vârstă de 28 de ani, a mai fost nominalizată la Oscar în 2015, pentru rol secundar în filmul „Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)”. Ea a mai câştigat un Glob de Aur şi un premiu BAFTA cu interpretarea din „La La Land”.

„Moonlight”, producţie regizată de Barry Jenkins, a fost distins cu trei premii Oscar, printre care şi trofeul pentru cel mai bun film.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor i-a fost acordat lui Casey Affleck, pentru rolul din „Manchester by the Sea”. Actorul, în vârstă de 41 de ani, a cărui carieră s-a derulat în cea mai mare parte în umbra mai celebrului său frate, Ben Affleck, a mai fost nominalizat la premiul Oscar pentru rol secundar, în 2008, cu producţia „The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”.

Gala premiilor Oscar a fost încă o ocazie pentru cei prezenţi la ceremonie de a-l critica pe Donald Trump. Astfel, prezentatorul galei, Jimmy Kimmel, a început ceremonia cu un discurs cu aluzii politice clare şi a profitat de moment pentru a obţine aplauze în picioare pentru Meryl Streep, despre care Donald Trump a spus recent că este o actriţă „supraevaluată”. „Această emisiune este privită în peste 225 de ţări din lume, care în prezent ne detestă”, a spus prezentatorul, aluzie la politica antiimigraţie a preşedintelui SUA. Într-o altă aluzie la locatarul de la Casa Albă, foarte pornit pe presă, gazda ceremoniei a mai spus: „Nu avem nicio toleranţă pentru ştirile false. Bronzul fals îl adorăm, dar nu şi ştirile false”. Referitor la Isabelle Huppert, una dintre favoritele la statueta pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din „Elle”, Kimmel a glumit: „Nu v-am văzut filmul, dar l-am adorat. Suntem fericiţi că agenţia de securitate naţională v-a lăsat să intraţi”. El a glumit şi pe seama lui Matt Damon, căruia i-a mulţumit că a ales să nu joace în „Manchester by the Sea”, nominalizat la mai multe Oscaruri, şi că a ales în schimb producţia „The Great Wall” („Marele zid”), care a avut încasări sub aşteptări.

Principalii câştigători ai premiilor Oscar, ediţia 2017, sunt:

Cel mai bun film: „Moonlight” (regia Barry Jenkins)

Cel mai bun regizor: Damien Chazelle, („La La Land”);

Cel mai bun actor în rol principal: Casey Affleck („Manchester By The Sea”);

Cea mai bună actriţă în rol principal: Emma Stone („La La Land”);

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali („Moonlight”);

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Viola Davis („Fences”);

Cel mai bun film străin: „The Salesman” (Iran, regia Asghar Farhadi);

Cea mai bună imagine: Linus Sandgren („La La Land”);

Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz („La La Land”);

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Lonergan („Manchester by the Sea”);

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Zootopia” (Walt Disney Pictures);

Cel mai bun scurtmetraj animat: „Piper” (regia Alan Barillaro);

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „Sing” (regia Kristóf Deák);

Cel mai bun lungmetraj documentar: „O.J.: Made in America” (regia Ezra Edelman);

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The White Helmets” (regia Orlando von Einsiedel).