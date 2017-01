Loteria lui Marco

Un milionar britanic, care înainte de a face avere a fost nevoit să doarmă pe străzi, vrea să schimbe viaţa unui semen cedându-i gratis un apartament complet mobilat în valoare de 120.000 de lire sterline.

Norocosul câştigător va fi desemnat în urma unei selecţii despre care Channel 4 va realiza un documentar, relatează Yahoo News UK.

Marco Robinson (48 de ani), tată a doi copii, deţine nu mai puţin de 150 de proprietăţi în întreaga lume şi acum vrea să dea cuiva o „şansă“, aşa cum a primit şi el.

Apartamentul cu trei dormitoare se află în Preston, Lancashire, iar persoana sau familia care îl va câştiga nu va trebui să plătească taxa către consiliul local pentru proprietate, care va fi suportată de Robinson.

Selecţia pentru desemnarea câştigătorului locuinţei va dura şase săptămâni şi va putea fi urmărită în cadrul unui documentar realizat de Channel 4.

„Oamenii pe care vreau să îi văd locuind în acest apartament sunt oameni care au nevoie de o locuinţă, au nevoie de un sanctuar şi de ceva securitate, lucruri care îi vor face să se simtă din nou importanţi. Trebuie să fie oameni disperaţi, pe care nimeni nu vrea să-i ajute să iasă din acest cerc vicios. Sunt foarte încrezător că după aceea vor putea foarte rapid să-şi schimbe viaţa“, a spus milionarul.

El şi-a explicat gestul de a ceda apartamentul prin faptul că atunci când a avut nevoie a primit ajutor din partea unor persoane de la care nu se aştepta la acest lucru. „M-au ajutat să cred în mine“, a povestit Marco.

„A fost dificil, dar am reuşit în afaceri şi am făcut mulţi bani. Am început să investesc profiturile în proprietăţi şi am aflat care sunt cele mai bune locuri în care să cumperi. Acum vreau să dau ceva înapoi, să dau cuiva o şansă cum am primit eu atunci când am început“, a detaliat el.

„Acum douăzeci sau treizeci de ani era uşor să cumperi o casă, dar salariile au rămas la fel şi preţurile proprietăţilor au crescut spectaculos. Pentru o casă de 150.000 de lire în Preston – şi nu vorbesc de o casă imensă – ai nevoie de un avans de 40.000 de lire dacă ai salariul minim. Cât de mult îţi ia să strângi atât de mult? Mulţi oameni nu vor reuşi asta niciodată“, a declarat omul de afaceri.

El speră să-i inspire şi pe alţii, mai bogaţi decât el, să facă gesturi similare.

Persoanele interesate să intre în selecţie trebuie să aibă peste 18 ani şi să explice în nu mai mult de două paragrafe de ce ar trebui să fie beneficiarele generoasei donaţii.