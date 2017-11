Nick Nolte are stea pe Walk of Fame

A interpretat un om al străzii cu tendinţe suicidare în „Down and Out in Beverly Hills", însă Nick Nolte a intrat în panteonul vedetelor de la Hollywood primind luni o stea pe celebrul Walk of Fame, relatează AFP.

Actorul în vârstă de 76 de ani a fost astfel omagiat pentru o carieră care se întinde pe parcursul a jumătate de secol de-a lungul căreia a obţinut numeroase recompense şi a primit trei nominalizări la Oscar.

„Când încă nu eram actor, veneam uneori aici să văd stelele, ele îmi evocau personalităţile pe care le reprezintă, filmele în care au jucat. Este pentru mine o mare onoare să primesc acest omagiu", a declarat actorul cunoscut pentru vocea sa răguşită, îmbrăcat la costum şi afişând o barbă albă.

Nick Nolte a devenit cunoscut pentru rolurile sale provocatoare, interpretând personaje instabile sau în situaţie de criză, precum poliţistul dur din „48 Hrs." (1982) sau avocatul unui violator în „Cape Fear" (1991).

Protagonist în prezent al serialului „Graves", Nick Nolte s-a născut la 8 februarie 1941 în Omaha, Nebraska, şi s-a mutat în California după liceu unde a jucat fotbal american şi a absolvit universitatea Pasadena din Los Angeles.

El a jucat în filme memorabile precum „The Prince of Tides", „Jefferson in Paris", „Hotel Rwanda", sau „The Player".