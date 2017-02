Primul Oscar pentru un actor musulman

Mahershala Ali a câştigat premiul Oscar la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar“ pentru rolul său din filmul „Moonlight“, fiind singurul actor de origine musulmană, premiat de Academia Americană de Film.

„Aş dori să le mulţumesc profesorilor mei“, şi-a început, Ali, discursul de mulţumire pentru premiu. „Am avut mentori minunaţi care, de fiecare dată, mi-au spus că tot ceea ce contează în această meserie este personajul şi nu actorul“. De asemenea, Ali a mulţumit colegilor de echipă şi soţiei sale.

„Moonlight“ este o dramă care urmăreşte viaţa unui tânăr de culoare, din copilărie până la maturitate, care se zbate între dependenţa de droguri a mamei sale şi orientarea lui sexuală. Filmul abordează o serie de teme, printre care relaţia părinte-copil, identitate şi prejudecăţi.

Naomie Harris, nominalizată la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul mamei din „Moonlight“, spune că filmul este despre dragoste, nicidecum despre persoanele de culoare sau orientari sexuale.

„Moonlight“ a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramă şi era favorit, alături de „La La Land“, în cursa pentru cel mai important Oscar, având opt nominalizări.

La categoria „cel mai bun actor în rol secundar“ au mai fost nominalizaţi Jeff Bridges („Hell or High Water“), Lucas Hedges („Manchester by the Sea“), Dev Patel („Lion“) şi Michael Shannon („Nocturnal Animals“).