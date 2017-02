Şase ceasuri care au schimbat lumea

Ceasul a devenit dintr-un simplu obiect de măsurare a timpului un adevărat accesoriu de lux. Iată care sunt cele mai reprezentative ceasuri de mână din istorie.

Cum a ajuns ceasul de mână un obiect de nelipsit? Cu ajutorul celor şase repere de mai jos.

1. The Rolex Submariner. „The Sub“, cum este cunoscut mai bine, reprezintă combinaţia ideală între un ceas ce poate fi folosit sub apă şi unul de tip sport. De la apariţia sa, în 1953, a fost purtat de la actorul Sean Connery (James Bond) şi până la luptători sau scafandri.

2. The Cartier Tank. Alături de Rolex Submariner, modelul de la Cartier este considerat printre cele mai copiate ceasuri din lume. Cu toate acestea, „The Tank“ rămâne un ceas rar. Scos pe piaţă în 1918, modelul reprezintă imaginea unui tanc din primul Război Mondial privit de sus şi, timp de mai multă vreme, au fost fabricate mai puţin de 100 de exemplare pe an (în primul an, au fost fabricate doar 6 exemplare).

3. The Royal Oak (The Audemars Piguet Royal Oak). Are toate caracteristicile pe care un ceas de lux nu ar fi trebuit să le aibă în 1972, atunci când a fost lansat. A fost considerat primul ceas de lux din lume realizat din oţel inoxidabil şi, în ciuda controverselor, a fost vândut la preţul unui obiect de lux.

4. The Ulysse Nardin Freak. Acum 15 ani, apariţia acestui ceas de mână (foto) avea să revoluţioneze întreaga industrie. Un carusel de rotiţe ce se învârt sub văzul purtătorului în timp real nu reprezenta ceva convenţional la acea vreme, astfel că numele de „Freak“ („Ciudat“) i se potriveşte din plin. În ciuda imitaţiilor apărute ulterior, ceasul rămâne unul deosebit, unic.

5. The Swatch. De-a lungul secolelor, ceasurile au devenit tot mai ieftine, mai numeroase şi mai bune. În mod ironic, renumele ceasurilor elveţiene de lux se datorează unui model cu preţul cel mai accesibil, produs în masă: „The Swatch“. Un model pe care oricine putea să-l cumpere, puternic colorat, „The Swatch“ a fost lansat în 1983 şi toată lumea dorea să-l aibă, dând naştere unei cereri mari pentru ceasurile de mână produse în Elveţia.

6. The Seiko Astron. Lansat în 1969, acesta a devenit primul ceas cu ecran din cuarţ realizat în masă. Chiar dacă existau prototipuri realizate de alte companii, cei de la Astron au fost cu un pas înaintea tuturor şi au scos pe piaţă ceasurile ce aveau să schimbe întreaga industrie.