Şase fotografi în căutarea Sony World Photography Awards 2017

Şase fotografi români se numără printre finaliştii top 10 în lume la trei dintre categoriile celui mai mare concurs de profil la nivel mondial, organizat de World Photography Organisation.

Laureaţii competiţiei vor fi anunţaţi în 28 martie şi 22 aprilie.

Adi Bulboacă a fost nominalizat ca finalist la categoria „Arhitectură” din cadrul competiţiei „Professional”, iar Ioana Moldovan la categoria „Viaţă Cotidiană” din cadrul aceleiaşi competiţii, ambii înscriind în concurs un portofoliu de lucrări alcătuit din 5-10 imagini. Lista finaliştilor competiţiei „Open” îi include pe Alex Andrieşi, la categoria „Enhanced”, Radu Dumitrescu-Elian la categoria „Cultură” şi Sorin Rechitan la categoria „Natură”. De asemenea, Rareş Taciu a fost nominalizat ca finalist cu o singură fotografie, care a răspuns temei impuse – „Beauty” - din cadrul competiţiei „Youth”.

Adrian Bulboacă (foto) a fost nominalizat pentru seria de fotografii intitulată „Silver Beach Hotel” („Hotelul Silver Beach”), care reflectă arhitectura distinctivă a hotelului „Silver Beach”, cu vedere la Lacul Balaton din Ungaria. „ (…) Hotelul a fost construit între 1978 - 1983. Locul are un stil retro şi patină pe care sper că am fost în stare să o capturez. Am fost fascinat de cât de dezolant, dar în acelaşi timp primitor vizual, putea fi acest hotel «anacronic»”, a descris şi-a descris fotograful creaţiile.

Seria de fotografii intitulată „A country doctor and her calling” („Vocaţia unui medic de ţară”') i-a adus Ioanei Moldovan nominalizarea. Fotografiile prezintă povestea medicului Floarea Ciupitu, care profesează de peste trei decenii în satul Gângiova, din sud-vestul României. Autoarea este fotojurnalist liber profesionist, fotograf documentarist şi scriitoare, cu lucrări publicate în „New York Times”, „Al Jazeera”, „Huffington Post”, „Lens Culture”, „Radio France Internationale” şi „Vice”, distinsă cu premiul „Bill Eppridge Memorial” pentru Excelenţă şi adevăr în jurnalism foto şi a cărei contribuţie remarcabilă la evidenţierea adevărului prin intermediul fotojurnalismului a fost recunoscută de Ambasada SUA la Bucureşti.

Alex Andrieşi a fost inclus pe lista finaliştilor cu fotografia „Far from gravity„ („Departe de gravitaţie”), realizată în Grenoble, Franţa, o imagine ce reflectă blândeţea, inocenţa şi fragilitatea copilului. Născut în România, Alex Andrieşi s-a mutat în Franţa pe când era copil. Acolo i-a crescut pasiunea pentru cinema şi bricolaj şi aşa a început să creeze propriile sale imagini. La 16 ani, s-a mutat în Paris în căutarea inspiraţiei. Lucrările sale au fost expuse în Montepellier. „Să fiu selectat ca finalist e ca şi cum aş avea o cheie mică, dar care deschide o uşă mare”, a spus fotograful.

Radu Dumitrescu-Elian este pe lista scurtă la categoria „Cultură” a competiţiei „Open” cu imaginea „The Prayer” („Rugăciunea”), realizată în Bucovina, şi care descrie viaţa frumoasă şi simplă a Paraschivei, o femeie de 76 de ani, care locuieşte într-o casă fără electricitate şi care îşi citeşte rugăciunile la lumina lumânărilor.

„Altai Wanderer„ („Călătorul din Altai”), o fotografie spectaculoasă alb-negru, a unui alpinist care escaladează Muntele Belukha, cel mai înalt vârf al Munţilor Altai din Rusia, i-a adus nominalizarea lui Sorin Rechitan.

Rareş Taciu a ajuns cu fotografia „Remember” („Aducere aminte”) pe lista scurtă în competiţia „Youth”, care le-a cerut tinerilor fotografi, cu vârste cuprinse între 12 şi 19 ani, să înscrie o singură imagine care să răspundă unor cerinţe impuse şi temei „beauty” („frumuseţe”). Fotografia lui Rareş Taciu ”'este un frumos portret al prietenei fotografului, Mara, realizat cu lumină naturală”, menţionează organizatorii competiţiei.

Nu mai puţin de 227.596 de fotografii din 183 de ţări au fost înscrise în competiţia „Sony World Photography Awards 2017”. Câştigătorii categoriei „Open” vor fi anunţaţi în 28 martie, iar cei ai competiţiilor „Professional” şi „Youth” în cadrul ceremoniei de premiere care va avea loc la Londra, în 20 aprilie.

Lucrările tuturor finaliştilor vor fi expuse alături de fotografiile câştigătoare în cadrul expoziţiei „Sony World Photography Awards & Martin Parr” – 2017, de la Londra, între 21 aprilie şi 7 mai. Organizată de „World Photography Organisation”, competiţia „Sony World Photography Awards” aniversează în 2017 cea de-a zecea ediţie.