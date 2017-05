Trofeul Palme d' Or a plecat în Suedia

Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de la Cannes a ajuns la final, duminică. În cadrul Galei de încheiere a fost anunţat palmaresul secţiunii oficiale, de juriul prezidat de cineastul Pedro Almodóvar, care a acordat trofeul Palme d' Or filmului „The Square”, al realizatorului suedez Ruben Östlund (foto).

Ruben Östlund prezintă în noul său film, recompensat anul acesta, o privire critică asupra ipocriziilor noastre şi un semn de întrebare despre aşa-numita „convieţuire” a societăţilor noastre.

Filmul francez „120 battements”, al regizorului Robin Campillo, o frescă a anilor SIDA la Paris, a fost distins cu Marele premiu al Festivalului de la Cannes. „A fost o aventură colectivă (...). Nu suntem atât de mari, frumoşi şi puternici decât toţi împreună”, a spus regizorul la primirea premiului. Puţin nostalgic şi oarecum documentar, filmul prezintă povestea unui militantism, desfăşurat cu mult înainte de reţelele de socializare, şI are în centrul său tulburătoarea poveste de dragoste dintre Sean, infectat cu SIDA şi partenerul său care nu este bolnav, Nathan.

Realizatoarea americană Sofia Coppola (46 de ani) a primit premiul pentru regie. Trofeul i-a fost acordat pentru filmul „The Beguiled”. Remake al lungmetrajului lui Don Siegel cu Clint Eastwood (1971), filmul prezintă povestea directoarei unui pension de fete (Nicole Kidman), a cărei viaţă este bulversată de venirea unui soldat rănit (Colin Farrell), în plin război de Secesiune din SUA.

„Mulţumesc tatălui meu care mi-a împărtăşit dragostea pentru cinematografie”, a declarat fiica legendarului regizor american Francis Ford Coppola, la primirea premiului.

Actriţa germană Diane Kruger a primit premiul pentru cea mai bună interpretare feminină la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de la Cannes pentru rolul său în filmul „In The Fade”, al regizorului Fatih Akin. Fosta top model blondă, exilată la Hollywood şi obişnuită cu superproducţiile, Kruger joacă rolul unei mame care se răzbună pentru moartea soţului său de origine turcă şi a fiului său într-un atentat comis de o grupare neo-nazistă. În cariera sa, Diane Kruger a lucrat cu regizorii Wolfgang Petersen („Troie”), Quentin Tarantino („Inglourious Basterds”), şi francezul Benoît Jacquot („Les adieux a la reine”). „In The Fade” i-a oferit primul său rol într-o producţie germană, cu un cineast german de origine turcă la cârma filmului pe care îl apreciază în mod deosebit şi alături de care şi-a dorit de mult să lucreze.

Premiul pentru interpretare masculină a fost acordat actorului Joaquin Phoenix, pentru rolul interpretat în filmul „You Were Never Really Here”.

Juriul celei de-a 70-a ediţii aniversare a Festivalului de la Cannes a acordat actriţei australiene Nicole Kidman, premiul special datorită prezenţei sale în două filme producţii în competiţie, „The Beguiled”, al Sofiei Coppola, şi „The Killing of a Sacred Deer” al regizorului grec Yorgos Lanthimos. Actriţa nu a fost prezentă la Cannes, dar a transmis un mesaj video prin care şi-a exprimat mulţumirile pentru premiul primit.