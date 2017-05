Unul dintre cele mai apreciate monologuri ale dramaturgiei româneşti, „Iona” de Marin Sorescu, va fi prezentat la Londra, la sediul Institutului Cultural Român (ICR)). Rolul titular, al pescarului-profet, va fi interpretat de actorul ALIN BĂLĂŞCAN.

Biletele pentru spectacolul din această seară au fost epuizate, rămânând doar câteva locuri libere pentru reprezentaţia de mâine. Montarea aparţine, ca toate producţiile prezentate pe scena din 1 Belgrave Square, unui ansamblu creativ internaţional. Regia este semnată de americanca Sharon Willems, proiecţiile video sunt realizate de artistul vizual Cristian Luchian, designul de lumini îi aparţine lui Leonard Băcică, iar muzica originală a fost compusă de italianul Andrea Biondo. Piesa va fi jucată în limba engleză. Montarea păstrează echilibrul, specific lui Sorescu, dintre lirism şi ironie, abordând, însă, dintr-o perspectivă contemporană, plină de umor, povestea pescarului înghiţit de balenă. Alin Bălăşcan a studiat la East 15 Acting School, din Londra, şi s-a pregătit pentru interpretarea personajelor shakespeariene alături de the Royal Shakespeare Company şi Shakespeare's Globe, la cea din urmă companie teatrală interpretându-l pe Angus în „Macbeth”. În 2013, a jucat în producţia „In the Beginning Was the End” la Somerset House, într-un dublu rol pentru care a fost apreciat de o serie de publicaţii britanice, printre care şi „The Guardian”. De asemenea, în 2016, Bălăşcan a jucat diferite roluri în cadrul unei producţii de teatru imersiv a pieselor lui Tristan Tzara, prezentată la ICR Londra.