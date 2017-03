După ce a publicat în 2003 volumul „Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea. Între public şi privat” şi a coordonat, în 2004, volumul „Despre femei şi istoria lor în România”, istoricul ALIN CIUPALĂ revine în acest an, la editura Polirom, cu un nou volum care aduce în prim-plan femeia – „Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial”.

De la eroina anonimă, la personalitatea covârşitoare a Reginei Maria, femeia din România acelui timp ţi se arată ţie, cititorul, altfel decât a înfăţişat-o parcă până acum istoria. Autorul o aşază la locul ce i se cuvine. Cartea lui Alin Ciupală prezintă implicarea României în desfăşurarea Marelui Război din perspectiva rolului pe care l-au jucat femeile în susţinerea efortului de război al ţării. Sunt trecute în revistă acţiunile desfăşurate de numeroase personalităţi feminine ale vremii - cum ar fi Olga Sturdza, Sabina Cantacuzino, Nadeja Ştirbei sau Martha Bibescu - ca fondatoare şi conducătoare ale unor societăţi implicate în organizarea spitalelor de campanie şi a trenurilor sanitare, înfiinţarea de grădiniţe pentru copii, orfelinate, cantine sau în găsirea unor soluţii pentru uşurarea vieţii prizonierilor români din lagărele din străinătate şi a răniţilor din spitale. Un loc aparte îi este rezervat reginei Maria, care încă din perioada neutralităţii României a iniţiat pregătirea unei baze de sprijinire a efortului de război din punct de vedere medical şi logistic, fiind unul dintre cei mai activi susţinători (prin acţiuni publice sau în cadrul familiei regale) ai intrării ţării în război alături de puterile Antantei. Autorul prezintă şi aspecte legate de viaţa socială a femeilor din perioada respectivă, arătând cum activitatea desfăşurată de ele în timpul Primului Război Mondial a determinat modificarea statutului lor în societatea epocii. Născut în Câmpina, fiu de istoric, pentru Alin Ciupală istoria a fost o pasiune timpurie şi o alegere firească. A urmat Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, specializându-se în istoria secolului al XIX-lea. Este autorul volumului „Studii moderne" şi a coordonat alături de Ion Bulei lucrarea „Ipostaze ale modernităţii în Vechiul Regat", vol. I-VI, precum şi, alături de Constantin Bărbulescu, al lucrării „Medicine, Hygiene and Society from the Eighteenth to the Twentieth Centuries". Este profesor universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi secretar ştiinţific al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu" al Academiei Române.