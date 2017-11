Singurul cosmonaut român ajuns în spaţiul cosmic, DUMITRU PRUNARIU, a primit, azi, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, pentru merite deosebite aduse dezvoltării ştiinţei, potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ superior.

„Conferim domnului Dumitru Dorin Prunariu titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi, pentru efortul continuu depus în activitatea de cunoaştere şi explorare a spaţiului cosmic, pentru meritele deosebite aduse la dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi culturii naţionale, pentru promovarea consecventă în rândul tinerilor a celor mai înalte valori morale, spirituale şi profesionale", a declarat preşedintele Senatului Universităţii „Gheorghe Asachi”, Doru Adrian Pănescu.

La rândul său, Dumitru Prunariu a spus întregii audienţe că este un moment emoţionant ceremonia în cadrul căreia primeşte titlul de Doctor Honoris Causa.

„Trebuie să vă spun că atunci când am început această activitate în domeniul cosmic, când am simţit nevoia să justific prin ceea ce fac faptul că atât de tânăr am fost ales să fiu cosmonaut şi am reuşit să zbor în spaţiul cosmic s-a reflectat în activitatea personală de la început. Am reuşit într-un fel să dovedesc că acea alegere nu a fost chiar întâmplătoare şi că activitatea îmi aduce onoruri pe care le primesc cu bucurie", a declarat Prunariu.

El a primit, totodată, şi titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi", distincţie acordată de primarul Mihai Chirica, în cadrul aceleiaşi ceremonii.

„Aş vrea să amintesc că dumnealui întregeşte panoplia de cetăţeni de onoare ai municipiului Iaşi, precum academicianul Solomon Marcus, sau ambasadorul statului Israel în România Tamar Samash, sau ambasadorul statului Vatican în România. Mulţumesc Universităţii Tehnice că a venit cu această propunere de excepţie, pe care am îmbrăţişat-o imediat. Acest eveniment întregeşte momentul festiv de aniversare a 80 de ani de la atestarea institutului politehnic", a declarat Chirica.

Evenimentul respectiv a fost organizat cu prilejul Zilelor Universităţii „Gheorghe Asachi" din Iaşi, în luna noiembrie împlinindu-se 80 de ani de la înfiinţarea Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi". Astfel, în această săptămână s-au desfăşurat diverse manifestări dedicate studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor universităţii, dar şi publicului ieşean apropiat de şcoala de inginerie. Tot în cadrul acestor manifestări, sâmbătă va fi organizat la Iaşi primul Consiliu Naţional al Rectorilor, eveniment la care este aşteptat să participe şi ministrul Educaţiei.