Creativă şi inspirată, FELICIA SIMION HODOROABĂ se numără printre cei mai apreciaţi tineri fotografi din lume.

La doar 22 de ani, a câştigat zeci de premii la competiţiile internaţionale de fotografie. Imaginile suprinse de tânăra din Craiova ilustrează coperţile romanelor a zeci de scriitori cunoscuţi în lumea întreagă. Printre acestea, sunt romanele lui Paulo Coelho. Ea se ambiţionează să transforme fotografiile sale în artă pentru că „(...) fiecare imagine are povestea ei (...). Fotografia a venit în mod spontan şi cred am descoperit că era ceea ce mi se potrivea cel mai tare. Am primit primul meu aparat la vârsta de 14 ani şi după aceea le-am spus alor mei că ştiu ce vreau să fac în viaţă. Eu vreau să mă fac fotograf“, povesteşte artista. Felicia Hodoroabă-Simion a absolvit Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. La vârsta de 17 ani, a ajuns, datorită fotografiilor sale, în finala Sony World Photography Awards, o competiţie la care participă mii de fotografi din lumea întreagă. Atunci, a concurat la categoria „Youth“, însă, spune tânăra craioveancă, cu timpul a progresat. Dovadă stă faptul că, în doar cinci ani, a câştigat zeci de premii la concursuri internaţionale de profil. Felicia lucrează ca freelancer în Bucureşti, face fotografie fashion, colaborează cu mai mulţi artişti şi urmează şi cursurile unui program de master.