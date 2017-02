Unul dintre cei mai cunoscuţi baritoni pe plan internaţional, în acest moment, GEORGE PETEAN, va cânta la Sala Radio, mâine, ora 19.00, în rolul titular din opera „Simon Boccanegra“ de Verdi.

Artistul va fi acompaniat de dirijorul David Crescenzi, aflat la pupitrul Orchestrei Naţionale Radio şi al Corului Academic Radio, pregătit de Ciprian Ţuţu. În celelalte roluri, vor putea fi admiraţi Cellia Costea, Cosmin Ifrim, Gelu Dobrea, Daniel Pascariu, Florin Simionca, Nicolae Simonov. Proiectul este integrat în seria evenimentelor Opera în concert, organizate de Orchestrele şi Corurile Radio la fiecare început de an. Prezenţa baritonului în acest rol, pe o scenă bucureşteană, este cu atât mai interesantă pentru public cu cât recunoaşterea unanimă a lui George Petean pe plan internaţional – bariton român născut la Cluj, în 1976 – s-a produs la debutul său în rolul Simon Boccanegra, la Teatro dell’Opera di Roma, în 2012, sub bagheta lui Riccardo Muti. La vremea respectivă, toate revistele de specialitate au elogiat interpretarea lui în rolul titular. Faptul că proiectele viitoare îl vor readuce pe George Petean pe scenele din New York, Londra, Viena, Berlin, Dresda, Napoli, Zürich, Chicago, interpretând rolurile de bariton din operele verdiene: „Traviata“, „Bal mascat“, „Rigoletto“, „Otello“, „Trubadurul“, „Forţa destinului“, sau cel al personajului Gérard din „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano, face cu atât mai tentant concertul propus de Orchestrele şi Corurile Radio.

Un eveniment precum „Simon Boccanegra“ în concert la Sala Radio este de natură să atragă atât publicul tradiţional al sălii, cât şi pe cel al operei bucureştene, la un concert unic, care propune spectatorilor o lucrare ce poate fi ascultată foarte rar în România.