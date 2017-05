Actorul GHEORGHE VISU a fost invitatul special al celei de a treia săptămâni a Festivalului de Film Românesc din Washington „Reinventing Realism? New Cinema from Romania”, cu ocazia proiecţiei filmului „Câini”, de Bogdan Mirică, la AFI Silver Theatre and CulturalCenter.

După proiecţie, actorul a participat la o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu public. Gheorghe Visu a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol principal la Gala Premiilor Gopo şi premiul pentru Cel mai bun actor, „Heart of Sarajevo”, la Sarajevo Film Festival, ambele pentru rolul Hogaş din filmul „Câini”. Festivalul de Film Românesc intitulat „Reinventing Realism? New Cinema from Romania”, care se desfăşoară până pe 14 iunie, prezintă 15 filme, deţinătoare a 121 de premii internaţionale. Organizat de Ambasada României în Statele Unite, în parteneriat cu prestigioasele instituţii culturale americane National Gallery of Art şi American Film Institute şi cu sprijinul ICR New York, este primul eveniment de acest gen din capitala americană, după mulţi ani.