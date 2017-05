Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa actorului, regizorului, caricaturistului şi scriitorului Horaţiu Mălăele, în cadrul unei festivităţi organizate ieri.

Preşedintele Senatului UCB, Adrian Gorun, a declarat, în cadrul ceremoniei, că distincţia academică se acordă actorului Horaţiu Mălăele în semn de recunoaştere pentru tot ceea ce a construit în teatrul românesc şi pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea culturii naţionale. „Sunt copleşit de ceea ce am auzit (în laudatio, n. red.), depăşeşte cu mult orice emoţie pe care am trăit-o până acum în faptele mele conjuncturale, făcute cu intenţie sau din întâmplare. (...) Vreau să mulţumesc Universităţii «Constantin Brâncuşi» pentru această alegere, excepţională din punctul meu de vedere, să mulţumesc domnului profesor doctor şi preşedinte al Senatului şi prieten, Adrian Gorun, pentru modul intelectual şi senin aristocrat în care a sintetizat viaţa mea cât a fost, aşa cum a fost. Te întâlneşti cu asemenea lucruri, cu asemenea tip de sinteze, doar în asemenea ocazii şi cum spun unii, doar înaintea morţii. Sper că nu aţi ales acest moment”, a spus Horaţiu Mălăele, după decernarea titlului, plus a medaliei şi machetei jubiliare la 25 de ani la de la înfiinţarea UCB, stârnind râsul celor prezenţi la ceremonie. După ceremonia de acordare a titlului, în prezenţa membrilor Senatului UCB şi a invitaţilor, Adrian Gorun a anunţat că sala în care a avut loc evenimentul se va numi Horaţiu Mălăele, în semn de recunoştinţă faţă de acesta. Târgu Jiu este oraşul natal al marelui actor.