Artişti de anvergură vor fi prezenţi, în perioada 10 – 20 septembrie, la Bucharest Photofest, cel mai intens festival de fotografie din România, fondat şi condus de Ionuţ Trandafirescu.

Lansat sub sloganul „Let’s get visual!“ şi cu un conţinut deosebit, festivalul reuneşte aproape 30 de evenimente – expoziţii, proiecţii de filme, dezbateri, workshopuri şi prezentări de portofoliu. „Bucharest Photofest e una dintre poveştile care pot fi spuse despre fotografie. Dar ne dorim s-o povestim atât de frumos, încât să nu rămână doar o întâmplare, ci s-o purtaţi cu voi până la ediţia de anul viitor“, a spus Ionuţ Trandafirescu. Originar din Mioveni, directorul festivalului conduce şi Grupul Filos şi editura cu acelaşi nume. A fost vicepreşedinte al Centrului de Studii în Istorie Contemporană. În prezent trăieşte şi lucrează în Bucureşti.