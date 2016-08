Artistul vizual Mircea Cantor a donat creaţia sa spre a fi utilizată în cadrul unei ediţii limitate de plicuri, emisă pentru campania de susţinere a subscripţiei naţionale pentru achiziţia sculpturii „Cuminţenia Pământului“, opera lui Constantin Brâncuşi.

25.000 de plicuri au fost tipărite de Romfilatelia pentru a promova campania şi numărul de SMS 8833 şi vor fi disponibile începând de mâine, la 392 de oficii poştale urbane şi rurale din ţară. „Nu sta cuminte. Donează!“, este îndemnul inscripţionat pe plicul care va fi disponibil la preţul de 1,5 lei. Mircea Cantor este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti români contemporani. Este laureat al premiului „Marcel Duchamp“ (2011) şi al premiului Fondation d’Entreprise Ricard (2004), iar lucrările lui sunt expuse în cele mai cunoscute muzee de artă modernă şi contemporană din lume, printre care MoMA (New York), Centrul Pompidou (Paris), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), Museum of Israel (Ierusalim), Philadelphia Museum of Art, Hirschhorn Museum (Washington), Kunsthaus (Zürich) şi Rennée Collection (Vancouver).