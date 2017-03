Cel mai cunoscut violoncelist român al momentului, RĂZVAN SUMA, va susţine un amplu turneu britanic, în perioada 8-20 martie. Muzicianul va fi acompaniat de carismatica pianistă româno-nigeriană Rebeca Omordia.

Reunite sub numele de „Vă place muzica britanică?”, cele şapte concerte ale turneului se vor desfăşura la Londra, în săli de prestigiu, ca St Martin-in-the-Fields, St James’s Piccadilly, Blackheath Halls, dar şi la Oxford, Birmingham şi Cheltenham. Concertele vor avea loc în cadrul popularei serii „Concertele Enescu” de la sediul ICR Londra. Repertoriul va fi aproape exclusiv englezesc, cuprinzând cunoscute piese de Elgar, Ian Venables, John Ireland şi Frank Bridge, completate cu o lucrare inedită, scrisă special pentru acest turneu de compozitorul şi criticul muzical Robert Matthew-Walker. Muzica românească va fi reprezentată de Sonata enesciană pentru violoncel şi pian în fa minor (opus postum). Răzvan Suma a absolvit Academia de Muzică din Bucureşti, după care şi-a continuat studiile la Longy School of Music din Cambridge, Massachusets, în cadrul programului „Artist Diploma”. A urmat cursuri de perfecţionare cu mari violoncelişti. A concertat cu peste 30 de orchestre din mai multe ţări europene şi alături de muzicieni de elită. Din anul 2010, este solist al Orchestrelor şi Corurilor Radio România, iar începând din 2011, a susţinut o serie de turnee naţionale solo, în cadrul proiectului „Vă place…?” („Do you like…?”/ „Aimez-vous…?”). Prima ediţie, intitulată „Aimez-vous Bach?”, i-a fost dedicată compozitorului german şi celebrelor sale „Șase suite pentru violoncel solo” (pe care muzicianul le-a înregistrat ulterior pentru Casa de producţie Sonoro Records). Este membru al Cellissimo Quartet, împreună cu Marin Cazacu, Alexandra Guţu şi Octavian Lup, şi formează, de asemenea, un duo cu pianistul spaniol Josu Okiñena, împreună cu care a înregistrat, în 2007, cele două sonate ale lui Brahms pentru pian şi violoncel. Răzvan Suma cântă pe un instrument „Charles Adolph Maucotell”, creat la Paris în anul 1849, care i-a aparţinut marelui violoncelist francez Pierre Fournier.