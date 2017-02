Actorul TUDOR AARON ISTODOR, care poate fi văzut pe scena Teatrului Metropolis, a obţinut un premiu la Festivalul de Film de la Berlin, desfăşurat în perioada 9-18 februarie a.c. El a fost desemnat European Shooting Star pentru rolul interpretat în filmul „Fixeur“ al regizorului Adrian Sitaru.

„E un premiu important, şi da, am fost foarte fericit când am aflat că l-am luat. Dar cred că mare parte din premiu se datorează regizorului Adrian Sitaru, cu care am lucrat absolut excepţional. E un regizor care iubeşte actorul, căruia îi place să lucreze şi să descopere cu actorii, şi m-a condus pe un drum care mi-a plăcut foarte mult“, a declarat Tudor Istodor pentru click.ro.

„M-am bucurat foarte mult că am fost ales de juriu. E o recunoaştere a carierei mele de până acum, o mare „vină“o are filmul „Fixeur“ cu care am fost propus, şi cred că poate fi o şansă foarte mare pentru mine. Sunt patru zile de întâlniri cu agenţi de casting, regizori, producători, oameni din industrie, alţi actori“, a mai spus tânărul actor.

Tudor Istodor (32 de ani), fiul actorilor Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor, este extrem de solicitat pentru roluri în filme şi piese de teatru. Mai mult, el joacă pe aceeaşi scenă cu celebra lui mamă. Maia şi Tudor au fost pe acelaşi afiş în „De la Caragiale la Şalom Alehem“, „Hamlet“, „Tango Final“, „Tragedie dentară“, dar şi în filmul „Domnişoara Christina“.

Actorul Tudor Aaron Istodor se numără printre cei zece tineri actori europeni care au fost selectaţi în programul Shooting Stars, organizat de European Film Promotion (EFP), care ajuns la cea de-a 20-a ediţie.

Competiţia oficială a Berlinalei 2017 cuprinde 18 filme, care vor concura pentru cele mai râvnite trofee ale festivalului – Ursul de Aur şi Ursul de Argint.