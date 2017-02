Marele actor de teatru şi film VICTOR REBENGIUC împlineşte astăzi, 84 de ani.

De ziua lui, maestrul a declarat pentru Agerpres, că îşi dăruieşte ziua de naştere copiilor şi adulţilor care suferă de o boală incurabilă, spunând că situaţia acestora este una catastrofală. Victor Rebengiuc a urcat pe scena profesioniştilor cu mai bine de 56 de ani în urmă, iar de atunci continuă să ne încânte prin filmele sau piesele de teatru în care joacă. A interpretat roluri mari, dând personajelor forţă dramatică, dar şi artistică. S-a născut la 10 februarie 1933, în Bucureşti, şi a crescut alături de bunicii din partea mamei. Elev fiind la o şcoală electronică, a jucat într-o piesă pusă în scenă de un coleg. Deşi se pregătea pentru o carieră tehnică, soarta a vrut să îi deschidă alt drum. A început să joace din ce în ce mai des în piese puse în scenă la teatre de amatori, iar cel care i-a spus că ar fi bine să dea examen la teatru a fost directorul unei şcoli. „Destinul meu artistic a stat sub semnul întâmplării. Mă pregăteam pentru o carieră tehnică. Ideea bunicilor şi a mamei fusese să am o meserie de pe urma căreia să pot trăi. (...) Urmam, aşadar, o şcoală medie electrotehnică. Unul dintre colegii mei mai mari mi-a propus să joc într-o piesă pusă de el în scenă (...). După ce am jucat în piesa asta, un alt coleg care era la un cămin cultural mi-a propus un rol într-o piesă de-a lor. M-am dus acolo. Era o joacă pentru mine. Nici nu mă gândeam că lucrez deja la o viitoare profesie. Îmi petreceam timpul liber jucând teatru de amatori, aşa cum alţii jucau fotbal pe maidan. (...) Am jucat din cămin cultural în cămin cultural, până când, în ultimul an de şcoală, am montat o piesă (...) într-un spectacol de sfârşit al studiilor liceale. Directorul şcolii, căruia i-a plăcut ce a văzut, a zis că trebuie să dau la teatru. A fost prima dată când am luat în considerare ideea asta“, povestea actorul într-un interviu. A dat examen de admitere la IATC „Ion Luca Caragiale“ şi a intrat la clasa profesoarei Aura Buzescu. Primul an a fost destul de dificil pentru studentul Rebengiuc, deoarece trebuia să renunţe la ceea ce învăţase în perioada în care jucase în teatrele de amatori. „(...) Doamna Buzescu, când m-a văzut cum interpretez, mi-a zis urlând: «Cine te-a învăţat să faci asta? La circ să te duci, la estradă cu tine!!!». Şi eu m-am speriat atât de tare, încât, la un moment dat, chiar mă gândeam că poate ar trebui să renunţ la actorie pentru că vedeam că nu era pentru mine. (...) A fost o perioadă foarte grea, pe care până la urmă am depăşit-o, pentru că am înţeles ce vroia doamna Buzescu de la mine. Ea mi-a tot explicat şi eu am luat aminte . (...) Doamna Buzescu este creatoarea mea, ea m-a creat pe mine ca artist. Ea m-a învăţat simţul măsurii, care trebuie să existe la un actor, adevărul (faptul că trebuie să crezi în ceea ce faci pe scenă)“, îşi aminteşte actorul.

Îi dorim maestrului La mulţi ani!, multă sănătate şi succes în continuare.