Mezzosoprana Viorica Cortez a primit, luni, din partea Universităţii de Arte „George Enescu“ din Iaşi titlul de Doctor Honoris Causa, pentru întreaga activitate artistică şi profesională.

„Toată viaţa mea nu am făcut decât să muncesc. Talentul nu ajunge. Mă adresez aici tinerilor. Să ştiţi că dacă aveţi talent nu este suficient. La ora actuală, se cere foarte mult de la un tânăr. Plecând de pe aceste meleaguri am dus faima şcolii noastre de canto în orice colţ al lumii, pentru că profesorii pe care i-am avut atât aici, cât şi la Bucureşti au fost pentru mine un far călăuzitor. Ei mi-au pus bazele acestei meserii care nu este uşoară deloc“, a spus, după primirea titlului, mezzosoprana Viorica Cortez, care este originară din Iaşi.