La o ciorbă de sezon

Nu ştiu dacă dl. Iohannis soarbe cu zgomot ciorba fierbinte de perişoare, gătită cu patos de răvăşitoarea Primă Doamnă, cum o numeşte Ion Cristoiu, sau o înghite discret, să nu se audă nici musca.

Dar comportamentul pe care acest individ – expresia îi aparţine – l-a avut faţă de nişte oameni absolut onorabili ai ţării, din ale căror impozite îşi asigură luxul, este deplorabil. Ca şi cum ar scuipa în ciorbă, în văzul tuturor celor de la masa vânătorească a dealer-ului BMW. Sau ar scăpa perişoara din lingură direct pe lamé-ul vecinicii de masă.

Un lucru este în afara oricărei discuţii: dl. Iohannis nu este plătit regeşte ca să tacă şi să umilească oameni. Dumnealui nu primeşte 30.000 pe lună, doar ca să spulbere ţara cu escortele fără sfârşit, să-şi renoveze reşedinţele pe milioane de euro şi să respingă legi care ar elimina taxe ori ar majora salariul minim al milioanelor de amărâţi.

Dlui Iohannis îi intră în leafă să spună, să explice, să dea raportul în faţa poporului pentru fiecare decizie a sa.

Gogoriţa cu spionii, războiul cu duşmanii de la răsărit, cu invazia ruşilor şi, mai nou, cu bombele sirienilor sunt pentru propagandiştii Noii Securităţi, pecingine socială care ne crede un popor de proşti. El, KWJ, trebuie să nu lase explicaţiile pe seama propagandei şi să spună dumnealui, direct, clar ce se întâmplă în mintea sa când ia o decizie care ne afectează pe toţi. Dacă mănâncă ciorba de perişoare fierbinte sau călduţă, cu ardei iute sau nu – e treaba dumnealui. Dar el nu se poate socoti proprietarul deciziilor care sunt, de fapt, adresate întregului popor.

Or, acest individ – expresia îi aparţine – venit cu pluta de la Sibiu, se crede apropitarul informaţiilor publice. Se crede apropitarul textelor fundamentale ale naţiunii, pe care le morfoleşte cum crede el, precum perişoarele rotunjite în palma gingaşă a răvăşitoarei Prime Doamne, cum o numeşte Ion Cristoiu.

Ce a făcut acest individ – expresia îi aparţine, să ne înţelegem – dnei Sevil este incalificabil. A pus-o să se pregătească, i-a dat teme precum făcea el pe vremuri, la corijenţii dintr-a şaptea, femeia a lucrat cinci zile şi patru nopţi, şi-a făcut lecţiile, era pregătită să iasă la tablă şi, când colo, acest individ i-a dat cu flit. Nici măcar o politeţe elementară n-a avut, să-i spună mulţumesc, asseyez vous, quatre.

Am văzut-o pe dna Dna Shhaideh joi seara, la două televiziuni. A apărut la tv în premieră absolută, într-o carieră publică de peste două decenii. Întreaga ţară – un fel de a spune, oricum foarte mulţi oameni – a putut constata ce om deosebit este. Înainte de a fi apreciată ca specialistă, ca manager, ca ministră ori în celelalte ipostaze publice, Dna Shhaideh este de o sensibilitate şi de o demnitate pe care numai un om de mare caracter le poate avea. „Dacă e nevoie să muncesc, sunt acolo“, spunea simplu, dar atât de profund dna Shhaideh.

Pe celălalt nominalizat, Sorin Grindeanu, l-a lăsat ca-n tren! Acesta a venit la Bucureşti pentru o simplă şedinţă, dar a fost votat drept candidat de premier al PSD. A sunat acasă că mai trebuie să stea în Bucureşti, şi-a cumpărat două cămăşi de schimb şi s-a dus la hotel şi toooot aştepta să-i spună Omu da ori ba. Iar Omu, într-un târziu, i-a trimis hârtia pe sub uşă, nici vorbă să iasă cu el în faţa naţiunii, să-l mai prezinte ca pe marele Cioloş, nici vorbă de vreo politeţe instituţională. Omu s-a grăbit s-o ia pas cu pas şi pâş-pâş, spre Sibiu, unde-l aşteaptă o ciorbă de perişoare. Sau de burtă. Caldă. De la răvăşitoarea Primă Doamnă, cum o numeşte Ion Cristoiu.

Un ditamai aspirantul la postul de premier lăsat prin hoteluri să se uite la timpul probabil şi dacă zboară avioanele spre Timişoara.

Şi o femeie distinsă, respectată de o ţară întreagă, rămâne umilită fără precedent, fără explicaţii, fără motive, de acest individ – expresia îi aparţine – dispreţuitor, arogant fără substanţă şi fără caracter. Incalificabil!