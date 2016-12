Mein kampf şi Candidatul Meu

Situaţia la zi a conflictului politic între preşedinte şi majoritatea românilor, exprimată la vot, arată că taberele sunt în faţa utilizării armelor letale politic.

Preşedintele Iohannis are la îndemână posibilitatea desemnării unui candidat de premier din capul său. Invocând „iresponsabilitatea PSD şi ALDE“, „incapacitatea de a face propuneri serioase“ etc, dar şi „stabilitatea Ţării, Patria, nevoia de guvern, de buget, pericolul de la graniţe“ etc etc etc., domnul de la Sibiu se poate considera îndreptăţit să desemneze un candidat propriu, convocând Parlamentul pentru 3 ianuarie, să zicem, în vederea acordării votului de învestitură. Pentru Cioloş II, de pildă.

O astfel de posibilitate nu este un banc şi nici o fantasmagorie. Iohannis se află în plină luptă pentru „Candidatul Meu“. Un fel de mein kampf pentru interesul propriu. Acest lucru decurge din logica de până acum a atitudinii sale, din înverşunarea uimitoare pe care o manifestă faţă de voinţa populară, din firea răzbunătoare şi încăpăţânată pe care o are şi, nu în ultimul rând, din declaraţia explicită de „război total“ împotriva PSD, despre care i-a spus lui Tăriceanu că nu va ajunge cu niciun chip la guvernare, în pofida rezultatului electoral.

Deci sunt suspiciuni rezonabile – sau indicii temeinice – să ne aşteptăm la o desemnare a Candidatului Lui de premier, fără legătură cu verdictul urnelor. Aşa, cum de altfel, a făcut şi părintele Sistemului şi Ayatolahul intrigilor politice, Traian Băsescu, şi în 2005, şi în 2009, când a desemnat premieri din partea celor care pierduseră alegerile, în urma a ceea ce el numea „soluţii imorale“ – de fapt, nişte evaziuni politice colosale.

De partea cealaltă, PSD şi ALDE, care se află în criză de timp şi de luciditate, au la îndemână arma decisivă a suspendării preşedintelui. Este singura soluţie morală şi politică de care are nevoie ţara.

Cu un termen la modă în aceste zile cucernice, este soluţia mântuirii României de Sistemul noii securităţi.

Este soluţia recăpătării demnităţii poporului în faţa ocultei, a vascularizării partidelor politice cu încredere, a ridicării Parlamentului din ţărâna în care a fost doborât de Băsescu.

Este soluţia care ar pune punct, sper, o dată pentru totdeauna, mlaştinii în care se zbate o ţară îngenuncheată de o putere ocultă pe care o simţim toţi şi n-o controlează nimeni. (Cine mai are dubii despre asta, ar trebui să revadă înregistrarea din clandestinitate – am ajuns să avem şi aşa ceva! – difuzată astăzi de Sebastian Ghiţă, până mai ieri stâlp de bază al Binomului, dar care „a defectat“ pe jumătate, rămânând în tabăra SRI, contra DNA).

Suspendarea preşedintelui se poate face pe baza articolului 95, „în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei“. Întrebarea este care sunt aceste fapte grave?

Nu trebuie să fii mare expert în drept constituţional pentru a constata că fapta preşedintelui de a refuza nominalizarea făcută de coaliţia învingătoare în alegeri a produs, înainte de toate, o întârziere premeditată în aplicarea unor măsuri decisive pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei – obligaţie constituţională esenţială a statului – aşa cum sunt cele prevăzute în programul de guvernare. Se poate detalia cu cifre şi termene ce consecinţe a produs fapta preşedintelui de a refuza nominalizarea făcută.

Pe lângă această constatare generică, fapta preşedintelui este deosebit de gravă întrucât:

1. Încalcă prevederile art. 103, alin. (1) din Constituţie referitoare la obligaţia desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Preşedintele şi-a încălcat o obligaţie constituţională fundamentală pentru că n-a făcut o asemenea desemnare. Refuzul dumnealui este o nedesemnare, în condiţiile în care Constituţia îl obliga să facă desemnare.

2. Încalcă art.1, alin.(5) din Constituţie potrivit căreia respectarea acesteia şi a supremaţiei sale este obligatorie. Prin refuzul său, preşedintele a adăugat la Constituţie, lucru nepermis nimănui. Constituţia nu prevede instituţia refuzului unei nominalizări! Punct.

3. Încalcă Decizia Curţii Constituţionale din 2014, potrivit căreia „Preşedintele României, neputând avea rol de decident în această procedură, ci de arbitru şi mediator între forţele politice, are doar competenţa de a desemna drept candidat pe reprezentantul propus (...) de alianţa politică sau partidul politic care poate asigura susţinerea parlamentară necesară obţinerii votului de încredere al Parlamentului“. Din motive neexplicate, preşedintele nu şi-a îndeplinit această competenţă dată de textul constituţional – dar acele motive, indiferent de natura lor, oricum nu sunt prevăzute de Constituţie.

4. Încalcă aceeaşi decizie a Curţii Constituţionale, potrivit căreia „procedura de desemnare a candidatului la funcţia de prim-ministru trebuie să aibă în vedere în mod concurent cele 2 criterii“: „rezultatul electoral al competitorilor electorali“ şi „finalitatea procedurii, respectiv desemnarea unui candidat care să poată asigura coagularea unei majorităţi parlamentare în vederea obţinerii votului de încredere“.

Niciun alt criteriu – de integritate, dictat de DNA, ori de securitate, dictat de SRI – nu figurează printre condiţiile pe care Constituţia României le pune pentru cel care ar urma să fie desemnat candidat de premier. Aici nu e vorba că preşedintele ar fi un fel de „notar“, cum combate marele diversionist Băsescu. Preşedintele nu este notar, în sensul că veghează ca desemnarea să respecte doar cele 2 condiţii – şi atât – şi anume: 1. să respecte rezultatul electoral şi 2. să garanteze existenţa unei majorităţi.

Preşedintele nu este notar, dar nici inventator de condiţii ori creator de texte în Constituţie. Orice alt criteriu, motivaţie, argumentaţie inventate de preşedinte pentru a face dumnealui o „preselecţie“ proprie, după criterii personale în afara celor 2 condiţii constituţionale de mai sus, reprezintă o faptă gravă de încălcare a prevederilor Constituţiei. Or, ne aflăm exact în faţa unei asemenea grave încălcări a Constituţiei, prin faptul că preşedintele adaugă la cele 2 condiţii amintite de mai sus altele, care nu sunt cerute de nicio prevedere constituţională.

Ar mai trebui spus că suspendarea nu aduce nicio complicaţie deosebită vieţii politice. Fantasma instabilităţii, fluturată de propaganda noii securităţi este pentru speriat proştii. Instabilitate există şi acum, cu un Guvern care-şi cară canapelele spre Bruxelles, neuitând să umfle statele de plată ale ministerelor cu tot felul de cârtiţe utile în viitor. Acolo n-o fi vorba despre siguranţa naţională?

Chiar şi procedura suspendării este mai puţin dureroasă decât pare. E ca o injecţie de luciditate, necesară dlui preşedinte. Deputatul Eugen Nicolicea chiar spunea că hotărârea de suspendare poate fi abrogată după 2-3 săptămâni de la adoptarea ei, fără a se mai ajunge la referendumul de demitere.

Dl. Iohannis ar trebui să primească o astfel de lecţie de democraţie, chiar dacă va ieşi cu pardesiul amintirilor uşor şifonat pe capota Mercedesului blindat. Poate că, astfel, va afla că, după versiunea în limba română a Constituţiei (Art.61, alin.1), „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poprului român“. Acolo nu se vorbşete despre Guvernul Meu. Nici despre Candidatul Meu.

Nici despre Mein Kampf – fie ea împotriva unui partid politic care a câştigat alegerile cu 45 la sută.

P.S. Situaţia disputei la vârf dintre desemnarea „Candidatului Meu“ şi suspendarea preşedintelui seamănă, metaforic vorbind, cu faimosul episod din secolul trecut, al ogiveleor nucleare aflate faţă în faţă în conflictul din Golful Porcilor.

Probabil că se va alege calea de mijloc, întrucât mă îndoiesc că PSD va avea sânge în instalaţie să decidă suspendarea preşedintelui. Cred că va veni cu o nouă propunere, agreată de Sistem şi toţi se vor pupa Piaţa Endependenţii.

Dragnea va uita de solemnitatea cuvântului dat şi, la fel ca-n Caragiale, vor triumfa discursurile despre scumpa noastră ţărişoară, stabilitate, responsabilitate – ura şi la gară...