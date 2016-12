Propunere cu SMURD-ul la uşă

Propunerea doamnei Sevil Shhaideh ca prim ministru din partea coaliţiei PSD-ALDE a generat pe scena politică multiple reacţii morfo-fiziologice, cum ar fi lipsa de aer, atacul de panică, fibrilaţia ori hipertensiunea.

SMURD-ul va fi avut mult de lucru pentru dezmeticirea unor aşa-zişi politicieni. De pildă, dacă recitim declaraţiile de azi ale lui Nicuşor Dan ori, mai ales, ale Ralucăi Turcan, după ieşirea de la consultările cu Iohannis, putem vedea în carne şi oase cum se manifestă sindromul de dezorientare în timp şi spaţiu, explicându-ne, totodată, şi halul în care a putut să ajungă venerabilul Partid Naţional Liberal.

Această nominalizare are foarte multe semnificaţii din perspectiva cărora poate fi analizată: forţa de decizie a lui Liviu Dragnea, dorinţa legitimă a acestuia de a menţine control politic asupra Guvernului apelând la un premier de altă naţionalitate, ca fiind de mai mare încredere decât românaşii noştri, „europenismul“ (!) prezenţei unui minoritar în această postură – de aici venind inhibarea aproape instantanee a oricărei cârcoteli –, efectele de susţinere automată din partea grupului minorităţilor şi a UDMR etc, etc. Au apărut şi inevitabilele glume cu tentă istorică, paralela cu vremurile când ocârmuitorii ţării veneau de la Stanbul ori despre boom-ul pe care-l va înregistra comerţul cu covoraşe pentru rugăciune în cazul în care dl. Iohannis va accepta această propunere.

Dintre aspectele posibile – şi toate spectaculoase – ale acestei decizii magistrale a lui Liviu Dragnea, cea mai relevenată este aceea a psoturii în care se află acum preşedintele României. Dacă Dragnea n-a dat în prealabil la viză, la SRI, propunerea pe care avea de gând s-o anunţe la Cotroceni, sunt indicii temeinice că dl. Iohannis n-avea de unde să afle de această nominalizare înainte de momentul în care a fost făcută. În pofida a ceea ce s-ar putea crede, reacţia normală a dlui preşedinte trebuie să fi fost una de relaxare. Repet, vorbim despre o reacţie normală.

Motivele de calmare a domniei sale sunt multiple: i s-a propus un premier care respectă neconstituţionalele criterii de integritate, inventate anume spre a-l tampona pe Dragnea; este un minoritar, ca şi dumnealui; adică un musulman şi un luteran la conducerea României este ce poate fi mai frumos... Apoi, e o nominalizare care îl scapă pe dl. Ionhannis de emoţia unor confruntări viitoare.

Dacă l-ar fi avut mereu pe Dragnea în faţă, nu prea era confortabil, dar, cu doamna Sevil, viaţa pare mai uşoară pentru toţi cotroceniştii... Prin acceptarea acestei nominalizări, dl. Iohannis nu creează sentimentul că ar fi fost învins. Deci are orgoliul neştirbit, în condiţiile în care tensiunea creată în jurul desemnării premierului începuse să fie redusă la o confruntare dintre cei doi, ca-n Evul Mediu, în vremea când războiul dintre cete se reducea la duelul căpeteniilor. Se punea chiar problema care va ceda primul. Dragnea este cel care a făcut-o, precizând, însă, că el avea legitimitatea să ceară desemnarea ca premier, dar o lege nedreaptă şi neconstituţională – pe care o respectă aşa cum e ea – îl împiedică să facă acest lucru.

Prin urmare, într-o evoluţie normală – repet, normală – a lucrurilor, dl. Iohannis va accepta propunerea alianţei PSD-ALDE şi-o va trimite pe dna Shhaideh să obţină votul de învestitură. După care va putea pleca liniştit spre Miami, mândru de decizia sa.

Chiar va suna interesant pe agenţiile de presă internaţionale: „preşedintele Klaus Werner Iohannis şi premierul Sevil Shhaideh şi-au reafirmat ataşamentul neţărmurit faţă de lupta anti-teroristă“. „De unde anume or fi ăştia?“... Din România!