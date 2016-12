Un bolovan pe conştiinţa PSD

PSD este destinatarul unui mesaj fundamental al societăţii româneşti încă de la Referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, în anul 2012.

Atunci au ieşit la vot peste 8,5 milioane de oameni. Şi n-au ieşit pentru pensii şi salarii, ci pentru o miză concretă şi bine precizată – demiterea creatorului Binomului, a celui care a instaurat un sistem diabolic de urmărire a oamenilor şi un mod securist de funcţionare a statului.

Referendumul a eşuat din motivele cunoscute, dar dorinţa populară a rămas intactă. Însă, PSD a avut în scurt timp şansa de a împlini aceste aşteptări, preluând guvernarea în toamna aceluiaşi an, alături de PNL. Marea decepţie care a uluit întreaga lume a fost, însă, că PSD nu numai că a ignorat mesajul celor care-l aduseseră la putere, dar a procedat exact pe dos, încheind la propriu un pact cu Sistemul. Şi aici nu e vorba doar de ce a semnat Ponta cu Băsescu, partajându-şi numirile procurorilor şefi, ci mai ales de tot ceea ce a făcut Guvernul Ponta pentru a întări puterea Binomului: alocări de fonduri, triplări de salarii, detaşări de SRI-şti la ANAF, numiri în funcţii a celor primiţi pe listă de la cumătrul Maior, transformarea justiţiei în câmp tactic, infestarea tuturor instituţiilor cu acoperiţi, apariţia detaşamentelor de secretari de stat proveniţi din garnizoane ş.a.m.d. Pentru toate acestea, nu doar Ponta şi PSD-ul au plătit un preţ, ci şi întreaga societate românească: Crin Antonescu n-a acceptat trădările şi pactul cu Sistemul făcut de Ponta, USL s-a rupt, a fost inventat Iohannis, iar Ponta a pierdut alegerile prezidenţiale.

PSD-ul de astăzi are acest bolovan pe conştiinţă – că n-a îndeplinit mandatul unei imense voinţe populare. PSD a avut o imensă majoritate după alegerile din 2012 şi, cu toate acestea, puterea lui s-a făcut praf, iar voturile oamenilor au fost călcate în picioare.

Sunt supoziţii rezonabile că acelaşi lucru se poate întâmpla şi acum. În campanie, Liviu Dragnea declara că problemele din justiţie se rezumă la infrastructură. Adică la sălile de judecată şi necesarul de toner la imprimantele grefierilor. Listele PSD au fost deja înţesate cu personaje cunoscute ca fiind sub comandă, cum este acest personaj devenit sinistru de mic, Georgian Pop, vehiculat acum ca posibil ministru.

Dincolo de modul evident în care Sistemul şi-a aranjat oameni pe toate listele, astfel încât să deţină controlul real asupra viitorului Parlament, mai există şi situaţia particulară a lui Liviu Dragnea. Cum-necum, el are o condamnare, fiind implicat şi-ntrun alt proces penal, al fostei soţii. În aceste condiţii, evident că liderul PSD se află cu mâinile legate (pardon!) în a întreprinde vreo măsură în domeniul justiţiei. O lege a amnistiei ori a răspunderii magistraţilor ar fi interpretate ca acţiuni în favoarea sa, o schimbare la nivelul DNA ori un vot împotriva legilor Big Brother ar avea aceeaşi interpretare. Chiar şi numirea unui ministru al Justiţiei din cadrul ALDE ar genera astfel de etichete. Până şi aerianul Plicuşor Ban l-a avertizat din vreme pe Dragnea să nu cumva să schimbe legile justiţiei, legea ANI etc. Iar deontologii care digeră cu greu marele eşec al lui Iohannis au anunţat că se mobilizează în a „supraveghea“ (chiar aşa!) dacă PSD va provoca vreo altă „marţe neagră“ etc...

Pentru cealaltă tabără, lista Guvernului şi, mai ales, nominalizarea pentru portofoliul Justiţiei sunt turnesolul care va indica dacă voturile primite de PSD au fost batjocorite sau nu. „Ascultaţi votul românilor din 11 decembrie, nu telefoanele!“, îi îndemna, ieri, Tăriceanu pe şefii Binomului. E de văzut, însă, dacă mai întâi Dragnea va asculta de acel vot sau, dimpotrivă, precum a făcut şi antemergătorul său Ponta, va avea mai multă încredere în Sistem decât în popor, cum bine spunea aseară Crin Antonescu.

Sper ca Liviu Dragnea să fie conştient că acum joacă destinul partidului său pe termen mediu şi al societăţii româneşti pe termen lung. Degeaba va da „pensii şi salarii“ dacă nu va eradica sistemul neosecurist care sufocă România. Şi nici măcar nu va trebui să se ocupe personal de asta. Trebuie doar să nu-i pună beţe-n roate lui Tăriceanu, cum, din păcate, a procedat Ponta cu Antonescu.