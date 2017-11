Amenzi pentru parcagiii fără autorizare

Senatul a adoptat, ieri, cu 80 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” şi trei abţineri, iniţiativa legislativă a liberalilor Alina Gorghiu şi Ovidiu Raeţchi, ce prevede sancţiuni cu închisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care percep taxe de parcare fără a avea autorizare în acest sens sau pentru cei care determină sau înlesnesc săvârşirea unor astfel de fapte.

„Perceperea unei taxe pentru parcare, în orice mod şi cu orice titlu, de către o persoană care nu are autorizare în acest sens sau care nu are cel puţin un drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an. Dacă taxa se percepe pentru un spaţiu proprietate publică sau privată a statului, a unei unităţi administrativ teritoriale sau a oricărei persoane juridice care deţine în proprietate, administrează sau exploatează bunuri proprietate publică, pedeapsa este închisoarea de la 9 luni la 2 ani”, se arată în proiectul de lege.

Cei care determină sau înlesnesc faptele incriminate primesc pedepse mai mari.

„Determinarea sau înlesnirea săvârşirii faptelor incriminate de prezenta lege ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma acestora de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”, se mai arată în proiect.

Dacă determinarea a fost realizată prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani, iar dacă faptele sunt săvârşite faţă de un minor sau faţă de o persoană cu dizabilităţi, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime, putând ajunge până la 15 ani de închisoare.

Senatul a fost primă cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaţilor.