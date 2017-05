Clopotele Catedralei Neamului sunt expuse pe şantier

Patriarhia Română a expus, în faţa viitorului lăcaş de cult, clopotele care vor fi montate în Catedrala Mântuirii Neamului.

Cele 6 clopote au fost aduse în ţară la 19 mai de la fabrica Grassmayr din Innsbruck, Austria. Ele au costat 550.000 de euro, fiind achitate integral din bugetul Patriarhiei, şi vor suna pentru prima dată în noiembrie 2018. Pentru transportul lor a fost nevoie de un utilaj special care să suporte cele 33 de tone, clopotele fiind realizate din bronz, cupru şi staniu.

Toate cele 6 clopote vor fi montate în turla clopotniţei de pe faţada de vest, la înălţimea de 60-69 de metri. Cel mai mare are 25 de tone şi a costat 450.000 de euro. Acesta va suna numai la evenimentele şi sărbătorile importante. Sunetul său se va auzi pe o rază de 15 km. Clopotele sunt garantate pentru 15 ani, dar durata de viaţă este estimată la 400 de ani. Clopotul mare are un diametru de 3.030 metri şi o înălţime de circa 3 metri. Ferestrele turlei vor avea jaluzele speciale reglabile pentru dirijarea sunetului. În acest moment, catedrala are doar 45 de metri înălţime, însă turla principală va ajunge la 120 de metri.

Toate cele şase clopote poartă simboluri ale BOR: stema Patriarhiei Române, chipul Patriarhului României şi crucea patriarhală, precum şi inscripţia „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Naţională – Centenar 1918-2018“.