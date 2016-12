Deszăpezirea bulevardelor cade tot pe primăriile de sector

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, ieri, că deszăpezirea marilor bulevarde din Bucureşti nu se va realiza doar de către municipalitate, aşa cum se făcea în anii trecuţi, ci şi autorităţile locale de sector vor avea responsabilitatea deszăpezirii acestor artere.

,,Suntem cu toţii pregătiţi, atât curăţenia, cât şi deszăpezirea sunt servicii delegate la sectoarele Capitalei. Primăria Generală monitorizează şi controlează aceste activităţi. I-am rugat pe primarii de sector să facem împreună acest efort comun pentru ca deszăpezirea să fie una exemplară. (...) Sectorul 5 este singurul care, printr-o decizie a fostului Consiliu General, are serviciu de salubritate delegat la Capitală. Totuşi, am observat că doar un procent de 35% este acoperit prin contractul existent şi le-am pus în vedere să ia toate măsurile care se impun pentru ca şi Sectorul 5 să fie deszăpezit exemplar. Bineînţeles, Capitala va achita costurile aferente deszăpezirii şi în plus faţă de contract, acesta fiind, repet, semnat doar pentru 35% din suprafaţă, ceea ce mi se pare extrem de puţin”, a declarat Gabriela Firea.

De asemenea, primarul general al Capitalei spune că, de anul viitor, doreşte ca serviciile de salubritate să fie preluate de municipalitate, în special pentru zona centrală a Bucureştiului.