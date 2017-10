În weekend trecem la ora de iarnă

Trecerea la ora de iarnă va avea loc în România în noaptea de sâmbătă 28 octombrie şi duminică 29 octombrie, când vom da ceasurile înapoi, astfel că ora 4.00 a zilei de 29 octombrie 2017 va deveni 3.00.

Ca urmare, vom dormi mai mult cu o oră, iar duminică, 29 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, având 25 de ore.

CFR Călători informează că trenurile de călători vor pleca din gări (staţiile din care se formează) după ora oficială de vară până în noaptea de 28/29 octombrie 2017 ora 4 AM, care devine ora 3 AM. În noaptea 28/29 octombrie 2017, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 29 octombrie 2017, între staţiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Ucraina, trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

În România, ora de iarnă şi cea de vară au fost introduse pentru prima dată în 1932, între 22 mai şi 2 octombrie. Primii care au introdus acest sistem au fost germanii, începând din 1916 (între 30 aprilie şi 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai şi 16 octombrie). Alte ţări care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia şi Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusă şi în Statele Unite ale Americii, dar a fost folosită doar până în 1919. Ora de vară este în prezent implementată în peste 70 de state, dar perioada variază de la o ţară la alta. (după protv.ro)