Legea pensiilor sub 2000 lei a fost promulgată

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, Legea prin care se elimină plata CASS pentru toate pensiile, precum şi a impozitului pe venit de 16% pentru pensiile sub 2.000 de lei.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, anunţă Administraţia prezidenţială.

Iohannis a anunţat miercuri că va promulga această lege, după o discuţie cu premierul Sorin Grindeanu.

„După analiza pe care am făcut-o şi după discuţia pe care am avut-o astăzi (miercuri – n.r.), am decis să promulg această lege în următoarele zile“, a afirmat Klaus Iohannis.