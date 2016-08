Ministrul Finanţelor, Anca Dragu, a spus, la Realitatea TV că ar fi flatată dacă i s-ar propune să devină viceguvernator BNR.

Întrebată dacă i s-ar face propunerea să devină viceguvernator al BNR, Anca Dragu a zis: „Aş fi absolut flatată. Eu am început cariera ca economist în Banca Naţională pentru că am avut o pasiune pentru politica monetară. Când am terminat facultatea, am pândit un concurs la BNR, am fost admisă şi am lucrat cinci ani la BNR. Ar fi o mare flatare”.