Noaptea cea mai lungă a anului

Dacă iarna meteorologică soseşte la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstiţiului de iarnă.

La 21 decembrie, data solstiţiului de iarnă, în emisfera nordică durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute (pentru Bucureşti). Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice.

Începând de la această dată, până la 21 iunie, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea în mod corespunzător.