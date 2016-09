Pentru unii e un nimeni

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că, pentru el, noul ministru de Interne „este un nimeni”.

“Despre un nimeni nu comentez nimic. N-am auzit de el, nu ştiu cine e, nu ştiu de unde vine. Am auzit că a lucrat pe la Bruxelles. Nu e o persoană cunoscută. Ce să comentez? Nu mă surprinde numirea“, a declarat Tăriceanu. „Ce am citit prin presă este că face parte din categoria «talibanilor» din Guvern şi, având în vedere şi opţiunile politice ale unora dintre membrii Cabinetului – am înţeles că Pîslaru (ministrul Muncii – n.r.) şi încă unul au deja opţiuni politice, numirea de la Ministerul de Interne se înscrie în aceeaşi linie: Guvernul aşa-zis tehnocrat devine, pe zi ce trece, mai puţin tehnocrat şi mai mult politic“, a mai spus preşedintele Senatului.