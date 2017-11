Rachetele Patriot vin în ţară în 2019

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea privind achiziţionarea sistemului de rachete Patriot, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Astfel, şeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)".

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, anunţase săptămâna trecută că semnarea contractului cu Guvernul Statelor Unite pentru această achiziţie se va realiza cel mai probabil până la data de 1 decembrie. Primul sistem Patriot va ajunge în România în a doua jumătate a anului 2019, urmând ca în 2020 să fie perfect operaţional, a declarat Fifor. El a subliniat că prin alocarea, în acest an, a 2% din PIB Apărării, din care 48% pentru înzestrare, România a arătat că îşi onorează angajamentele pe care le are ca ţară membră NATO, dar şi ca partener strategic al SUA. „Săptămâna trecută am obţinut aprobarea Parlamentului pentru achiziţionarea primului sistem de rachete Patriot, iar miercuri urmează să semnăm scrisoarea de acceptare, practic contractul prin care Guvernul SUA vinde către Guvernul României sistemele de rachete. Discutăm de şapte sisteme, atât pentru Forţele Aeriene, cât şi pentru Forţele Terestre, anul acesta urmând să achităm primul sistem. Totodată, în şedinţa de Guvern de miercuri sperăm să putem aproba proiectul de HG pentru programul de transportoare blindate 8x8 Pyranha, în parteneriat cu compania americană General Dynamics, transportoare care vor ajuta industria românească de apărare să fie relansată, pentru că, începând cu numărul 31, aceste transportoare vor fi produse la Uzina Mecanică Bucureşti. Cu alte cuvinte, ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus pentru anul acesta şi ne pregătim pentru ca anul viitor să continuăm cu derularea celorlalte programe majore de înzestrare a Armatei", a afirmat Mihai Fifor.