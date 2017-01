Taxă pe domeniile „.ro”

Numele de domenii de site-uri „.ro” vor avea o perioadă de valabilitate limitată la cinci ani, nu una nelimitată, aşa cum se întâmplă acum, potrivit unui anunţ recent al Romania Top Level Domain (RoTLD).

RoTLD (Registrul român de domenii pentru site-uri „.ro”) a anunţat în decembrie 2016 că, începând cu data de 1 iulie 2017, se va introduce un tarif de întregistrare şi mentenanţă anuală pentru domeniile „.ro”. Tariful va fi probabil comunicat pe mail deţinătorului dreptului de folosinţă.

Modificarea vizează toate numele de domeniu „.ro”, atât cele mai vechi de cinci ani, cât şi cele pentru care termenul se va împlini mai târziu.

„Stabilirea tarifului de înregistrare şi mentenanţă anuală este justificată de următoarele cerinţe şi reglementată, după cum urmează:

1. Aşa cum se arată şi în documentul «Speculative and Abusive Registration of Internet Domain Names – Draft Principles of a Code of Conduct» al Comisiei Europene din anul 2000, tariful de înregistrare şi mentenanţă anual este necesar pentru acoperirea costurilor iniţiale de înregistrare, precum şi pentru acoperirea costurilor zilnice de menţinere în funcţiune a înregistrării, cum ar fi: costurile pentru sistemul de nameservere, costuri pentru sistemul de înregistrare, costuri pentru serverul WHOIS, costuri pentru serviciul de «help desk», costuri de dezvoltare hardware şi software, costuri de întreţinere şi service, precum şi costuri pentru asigurarea unei mai bune securităţi.

2. Stabilirea tarifului de înregistrare şi mentenanţă anuală are de asemenea avantajul că va duce la deblocarea numelor de domenii «.ro», care au fost înregistrate începând cu anul 1993, şi care în prezent nu mai sunt folosite, fie că firmele ce le-au solicitat au dispărut, fie că persoana care le-a solicitat nu mai are nevoie de acele nume în prezent.

3. Tariful de înregistrare şi mentenanţă anuală a unui domeniu «.ro» se stabileşte, la o valoare de referinţă pentru Registrul de domenii «.ro» şi asigură atât serviciul de înregistrare cât şi o perioadă de 5 ani de utilizare în condiţii de securitate. După expirarea perioadei de 5 ani, se va achita anual o valoare de referinţă pentru Registrul de domenii .ro, necesară păstrării serviciului de utilizare a domeniului «.ro» în condiţii de siguranţă.

4. Pentru numele de domenii «.ro» înregistrate înainte de data de 01.07.2012, deţinătorii dreptului de utilizare au obligaţia de a achita tariful de mentenanţă anual în intervalul 01.07.2017-01.10.2017. Pentru domeniile «.ro» înregistrate în intervalul 01.07.2012 – 01.07.2017, tariful de mentenanţă anual va fi achitat în momentul în care dreptul de utilizare a numelui de domeniu «.ro» este egal cu 5 ani de la data înregistrării.

Registrul Român de domenii «.ro» - RoTLD va transmite informaţii şi instrucţiuni la adresa de e-mail a deţinătorului dreptului de folosinţă cu privire la introducerea tarifului de înregistrare şi mentenanţă anuală pentru domeniile «.ro»”, se arată pe site-ul Registrului.