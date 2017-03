Ziua Internaţională a Femeii, sărbătorită în vremurile noastre la data de 8 martie, a avut de-a lungul istoriei diferite denumiri, femeia fiind sărbătorită încă din Antichitate. Evenimentul avea loc primăvara când era sărbătorită zeiţa Rhea, mama tuturor zeilor.

La începutul secolului XIX, în Anglia a fost menţionată „Duminica mamei“.

În anul 1909, la 28 februarie, în Statele Unite, s-a serbat femeia în urma unei iniţiative a Partidului Socialist American. Zece ani mai târzi, mai precis după Primul Război Mondial, în cadrul unei Adunări Generale a ONU a fost stabilită ziua de 8 martie pentru a marca acest eveniment.

În anul 1908, peste 15.000 de femei din Statele Unite ale Americii au protestat pentru a obţine mai multe drepturi.

„Ziua Internaţională a Femeii, marcată pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a luptei femeilor pentru drepturi egale cu bărbaţii, pentru condiţii de muncă mai bune, dar şi pentru salarii mai mari şi dreptul la vot. Am putea spune fără să greşim că ceea ce cunoaştem astăzi ca sărbătoare de 8 martie îşi are rădăcinile tocmai în acest protest desfăşurat la New York cu mai bine de o sută de ani în urmă“, spun istoricii.

Anul 1975 a fost declarat „Anul Internaţional al Femeii“ de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Începând cu acest an, Ziua Internaţională a Femeilor a fost adoptată de multe dintre Guvernele ţărilor care până atunci nici nu aflaseră de existenţa ei.

În România, Ziua Mamei a fost declarată sărbătoare publică începând din 2010 şi este sărbătorită în prima duminică a lunii mai.