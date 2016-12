Alimente care ne cresc rapid imunitatea

A început sezonul infecţiilor, gripelor şi al răcelilor mai mult sau mai puţin sâcâitoare. Aşa că, ar fi bine ca fiecare dintre noi să aibă la îndemână planul B: alimente care cresc rapid imunitatea. Vom descrie câteva dintre cele mai eficiente dintre ele.

AFINELE. Considerate un remediu din folclor, afinele şi-au dovedit în timp eficacitatea sporită în blocarea agenţilor patogeni care atacă sistemul imunitar. De asemenea, potrivit mai multor studii de specialitate, afinele sunt un real ajutor pentru organism în perioadele de convalescenţă în urma răcelilor şi a gripei. Una dintre explicaţii constă în conţinutul lor bogat în antioxidanţi, care sporesc capacitatea de a lupta cu diferite stări inflamatorii.

CIUPERCILE. Datorită conţinutul extrem de bogat în selenium şi antioxidanţi, ciupercile sunt un redutabil duşman al răcelii, consumul lor având efecte antivirale, antibacteriene şi anti-tumorale. Totodată, nivelul crescut de vitamina B joacă un rol esenţial în păstrarea imunităţii la cote maxime.

FRUCTELE DE ACAI. Supranumit „fructul-minune“, împreună cu afinele, boabele de acai au un conţinut ridicat de antocianine. Potrivit specialiştilor, fructele de acai au proprietăţi terapeutice excepţionale, ajutând organismul să lupte împotriva bolilor şi a procesului de îmbătrânire. De asemenea, acest tip de fructe de culoare mov, care cresc doar în palmierii din pădurea amazoniană, sunt renumite şi ca un duşman de temut al kilogramelor în plus. Fructele de acai conţin din belşug fibre, vitaminele B1, B2, B3, vitamina C, vitamina E, Omega 3, Omega 6 şi Omega 9, calciu şi potasiu.

VARZA. Aliment ieftin şi uşor accesibil indiferent de anotimp, varza este recomandată de majoritatea dieticienilor datorită proprietăţilor sale nutriţionale (este o legumă hipo-calorică – în jur de 25 de calorii la 100 de grame), dar şi de specialiştii în imunologie, pentru conţinutul bogat în antioxidanţi, vitaminele A, C şi E şi în fibre, elemente care asigură sănătatea celulelor.

MIGDALELE. Un pumn de migdale poate elibera sistemul imunitar de stress după o zi întreagă. Se recomandă consumarea unui sfert de cană cu migdale, zilnic, pentru o doză sănătoasă de vitamina E şi B.

GRAPEFRUIT. Considerat mai sănătos decât portocala, ananasul sau mărul, acest fruct este o sursă maximă de vitamina C.

USTUROIUL. Cultivat încă din antichitate, usturoiul este unul dintre cele mai recomandate alimente împotriva răcelii, datorită proprietăţilor sale curative şi antiseptice, şi are un conţinut bogat în antioxidanţi. Fiind utilizat în special la condimentarea sau aromatizarea unui mare număr de preparate culinare, usturoiul are un rol mineralizant şi conţine o serie de elemente nutritive: fosfor, calciu, potasiu, sodiu, mangan, cupru, sulf, fier, vitaminele B, C şi E. Cercetările au scos în evidenţă faptul că fitoncidele aflate în usturoi distrug unii agenţi patogeni, cum ar fi cei care produc febra tifoidă, difteria sau holera.