Brusturele, un bun detoxifiant

Una dintre cele mai răspândite plante din ţara noastră, brusturele, cunoscut şi sub denumirea de captalan, are puternice proprietăţi detoxifiante. Sub formă de ceai, pulbere sau tinctură, rădăcina de brusture poate fi utilizată ca adjuvant în prevenirea cancerului şi a diabetului.

Brusturele este o plantă bianuală şi este bine ca rădăcina lui să fie culeasă în primul an, înainte ca planta să înflorească. Momentul prielnic recoltării este toamna, iar de la plantă se păstrează doar rădăcina, care se spală, se taie bucăţi şi se lasă la uscat.

Îmbunătăţeşte funcţionarea sistemului limfatic Sistemul limfatic, care este format dintr-o reţea de vase, prin care transportă limfa în întregul organism, are rolul de a curăţa celulele corpului de toxine. Rădăcina de brusture stimulează sistemul limfatic şi grăbeşte astfel procesul de detoxificare a organismului. Pentru decoct, macină rădăcina de brusture până când obţii echivalentul a 2 linguriţe cu pulbere. Amestec-o cu 200 ml apă, lasă la macerat peste noapte şi strecoară. Fierbe pudra 2-3 minute în 200 ml apă, strecoară din nou şi combină cu maceratul. Bea decoctul pe parcursul zilei.

Diuretic natural. Persoanele care reţin apa în organism pot bea 2-3 căni de macerat din rădăcină de brusture. Remediul îmbunătăţeşte funcţionarea rinichilor, eliminând astfel excesul de apă. Odată cu apa sunt eliminate şi substanţele toxice. Pentru macerat, combină 4 linguriţe cu pudră de rădăcină de brusture cu 400 ml apă. Lasă peste noapte, la temperatura camerei şi filtrează a doua zi. Bea maceratul dimineaţa şi seara, cu jumătate de oră înainte de masă.

Previne apariţia diabetului. Rădăcina de brusture conţine inulină, o fibră solubilă care îmbunătăţeşte digestia şi scade cantitatea de zahăr din sânge. Pentru a echilibra valorile glicemiei este recomandată tinctura de brusture. Pune100 g de rădăcină măcinată de brusture în 500 ml alcool pur, toarnă amestecul într-o sticlă, pe care o ţii într-un loc răcoros 14 zile. Filtrează şi ţine tinctura într-un recipient din sticlă, la frigider. Bea zilnic o cană de apă în care ai dizolvat o lingură de tinctură.

Pulberea din rădăcină de brusture este valabilă doar 14 zile! După acest interval oxidează.

Împiedică formarea celulelor canceroase. Persoanelor care sunt susceptibile de a suferi de cancer la sân, colon sau pancreas, precum şi cele care au trecut deja printr-o astfel de experienţă le este recomandat ceaiul de brusture. În cadrul studiilor pe animale s-a observat că această plantă are proprietatea de a inhiba dezvoltarea celulelor maligne. Brusturele conţine arctigenin, un polifenol cu rol antioxidant care împiedică celulele canceroase să se înmulţească. Ceaiul se bea doar la recomandarea medicului.

Calmează durerile articulare. Rădăcina de brusture are rol antiinflamator, ceea ce ajută la ameliorarea durerilor articulare, mai ales cele cauzate de osteoartrită. Un studiu publicat în „Jurnalul Internaţional de boli reumatice“ a arătat că 3 căni de ceai de brusture pe zi reduc valorile markerilor inflamatori, în special proteina C-reactivă.