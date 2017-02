Cum să avem un păr frumos şi sănătos

Simple probleme cosmetice sau nu, părul gras şi mătreaţa sunt experienţe prin care trecem cei mai mulţi dintre noi şi care ne pot cauza frustrări destul de mari.

Un păr gras însoţit de mătreaţă ne strică imaginea şi ne face să arătăm neglijent. Rezolvarea acestor neplăceri nu este simplă şi implică efort susţinut, perseverenţă în aplicarea produselor potrivite şi o strânsă legătură cu medicul dermatolog. Orice persoană care are părul gras ştie că trebuie să-l spele foarte des, zilnic, dacă este nevoie. Cauza unui păr gras este producţia excesivă de sebum. „Sebumul este o substanţă uleioasă produsă de glandele sebacee care se găsesc sub piele, ataşate unui fir de păr. Este un amestec complex de diferite lipide, adică grăsimi. În mod normal, sebumul are un rol pozitiv, protector în faţa agresiunilor externe, face pielea şi părul rezistente la apă. În plus, transportă către suprafaţă celulele moarte din interiorul glandelor sebacee, împreună cu toate reziduurile metabolice ale acestora“, explică dr. Diana Plăcintescu, medic primar dermato-venerolog.

Prezenţa sebumului devine neplăcută atunci când, sub influenţa hormonilor, a excesului de cosmetice, a poluării sau a ocluziei sub căciuli în timpul iernii, creşte cantitativ şi îngraşă pielea şi părul mai des decât am dori. În plus, compoziţia şi pH-ul se modifică şi devin favorabile înmulţirii unor fungi – Pityrosporum ovale sau Malassezia – care determină apoi mătreaţa.

Igiena adecvată joacă un rol important în protejarea scalpului de îngăşare excesivă. „Părul trebuie spălat atât de des cât se cere pentru ca să arate îngrijit. Important este ca, dacă ne spălăm mai des de 2 ori pe săptămână, să utilizăm şampoane delicate pentru utilizări frecvente“, recomandă dr. Diana Plăcintescu. O măsură care trebuie luată neapărat este evitarea excesului de produse cosmetice care sufocă scalpul. Deci, fără fixative, produse uleioase pentru hrănirea firului de păr, dar care ajung şi la rădăcină şi alte asemenea. Putem folosi aşa-numitele şampoane uscate, pe bază de pudră de talc, substanţă care absoarbe excesul de sebum.

Pentru cei mai norocoşi, şampoanele din comerţ destinate părului gras sau cele antimătreaţă pot fi soluţii prin care scapă de probleme. Orice şampon reprezintă un detergent. În acest detergent se pun parfum, substanţe care îl împiedică să se strice – aşa-numitele prezervative – precum şi alte substanţe.

Cei care preferă tratamentele naturiste pot alege şampoane cu aloe vera, ceai verde sau lemongrass. Pentru cei mai puţin norocoşi, care au dermatită seboreică sau mătreaţă din abundenţă indicate sunt şampoanele care se găsesc mai ales în farmacii şi care conţin anumite principii active. Unele sunt cu gudroane, altele sunt cu dezinfectante – piritinolul de zinc, de exemplu – altele conţin antimicotic, sulf sau bisulfuri de seleniu, foarte eficiente pentru combaterea mătreţii şi a dermatitei seboreice. Şampoanele cu gudron sunt cele mai puternice. Ele merg pe inhibarea producţiei de cheratină. Sunt cele mai puternice, dar şi cele mai dure din toate punctele de vedere. Nu rişti să-ţi cadă părul, dar rişti să te usture şi să devină prea agresive pentru tine.

Însă, un lucru trebuie să ne fie clar. Nu există reţete universale care să ne scape de mătreaţă. Tot ceea ce putem face este să luăm fiecare şampon şi, prin eliminare, să vedem ce funcţionează la noi şi ce nu.

În cazul în care avem probleme ca mătreaţa sau alergii este bine să folosim balsamul numai pe vârfuri, pe tijă, nu pe pielea capului.

Vopsirea părului trebuie făcută cu substanţe blânde. Ca şi spălarea părului, şi vopsirea acestuia trebuie făcută ori de câte ori este nevoie. Este important, însă, ce fel de vopsea folosim. În farmacii există vopsele permanente, care nu conţin PPD – para-phenylenediamine – sau derivaţi din acestea, principala cauză a alergiilor la coloranţii de păr. Acestea nu conţin amoniac, resorcinol sau alte ingrediente dăunătoare. În schimb, sunt îmbogăţite cu uleiuri şi extracte organice. Acoperă firele albe de păr, iar vopseaua acoperă uniform părul şi este foarte rezistentă. Importantă este şi folosirea unui balsam după vopsire, îmbogăţit cu uleiuri şi extracte organice.

De asemenea, dietele restrictive dăunează podoabei capilare. Alimentaţia influenţează şi ea sănătatea scalpului şi a părului. Dieta echilibrată ar trebui să fie suficientă ca să avem un păr frumos, însă cea restrictivă ne dă mari bătăi de cap, pentru că înfometează, practic, şi firul de păr. Elementele nutritive esenţiale pentru păr sunt fierul, calciul, zincul, seleniul şi aminoacizii. Dintre vitamine, sunt importante vitaminele de grup B, acidul pantotenic, biotina, dar, mai nou, şi vitamina D se pare că joacă un rol important pentru controlul fenomenelor imunologice.

La rândul lor, medicamentele prescrise pentru tratamentul unor boli mai mult sau mai puţin grave pot duce la căderea părului. Retinoizii folosiţi în tratamentul acneei, pot afecta podoaba capilară. La fel antibioticele, antifungicele, antidepresivele, anticoagulantele, medicamentele care reduc nivelul de colesterol. La acestea, se adaugă medicamentele pentru epilepsie, beta-blocantele, medicamentele hormonale – contraceptivele, steroizii anabolici –, antiinflamatoarele, medicamentele pentru tiroidă, cele pentru ulcer – ranitidina, famotidina-, pastilele de slăbit, chimioterapia.