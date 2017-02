Leacuri anticolesterol

Colesterolul este o substanţă organică grasă, insolubilă în apă, fiind o componentă esenţială a materiei vii. Provine, în proporţie de circa 20% din alimentaţie, din produsele de origine animală, restul fiind sintetizat la nivelul ficatului.

Această substanţă este extrem de importantă pentru organism: intră în alcătuirea membranelor celulare şi este precursorul hormonilor sexuali (progesteron, estrogen, testosteron), al sărurilor biliare şi al vitaminei D3. Nefiind solubil în sânge, colesterolul este transportat în corp graţie lipoproteinelor. Acesta sunt de două tipuri: LDL (lipoproteine cu densitate joasă), asociate cu aşa-numitul colesterol rău, şi HDL (lipoproteinele cu densitate crescută), echivalentul colesterolului bun. Lipoproteinele LDL transportă colesterolul în exces şi îl depun pe pereţii arterelor – ceea ce duce, pe termen lung, la ateroscleroză, blocarea circulaţiei sanguine, risc sporit de maladii cardiovasculare şi diabet. În schimb, lipoproteinele HDL parcurg traseul în sens invers: culeg colesterolul depus pe pereţii vaselor de sânge şi îl elimină din organism.

Anghinarea (foto).Un leac eficient este anghinarea, deoarece contribuie la eliminarea grăsimilor din ficat şi împiedică depunerea colesterolului pe pereţii vaselor de sânge. Se poate administra fie sub formă de tinctură, infuzie sau sub formă de capsule, pe care le putem cumpăra de la magazinele cu produse naturiste. Tinctura se ia de trei-patru ori pe zi, câte o linguriţă dizolvată într-un pahar cu apă, timp de o lună. Infuzia se obţine dintr-o linguriţă de plantă mărunţită, la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 10 minute. Se beau câte 2 căni pe zi, timp de 3 săptămâni.



Leurda. Denumită şi ceapa vrăjitoarelor sau usturoiul de pădure, leurda este un leac excelent contra colesterolului rău. Acest lucru se datorează unei substanţe care se găseşte în leurdă, adenozina, care poate dilata arterele coronare. Se administrează sub formă de infuzie. Peste o lingură cu frunze uscate, tocate, se toarnă 250 ml de apă fierbinte şi se lasă la infuzat 15-20 de minute. Strecurăm şi bemconţinutul în trei reprize, dimineaţa, la prânz şi seara, timp de 3 săptămâni.



Pătlagina. Bogată în flavonoizi şi mucilagii, pătlagina este recomandată pentru scăderea colesterolului rău din sânge. Se bea câte o cană de infuzie, de 2 ori pe zi, în cure de 21 de zile. Obţinem ceaiul dintr-o lingură de plantă mărunţită, peste care turnăm 200 ml de apă clocotită. Se infuzează un sfert de oră.



Usturoiul. Studiile arată că usturoiul scade colesterolul rău, prevenind astfel accidentele vasculare cerebrale şi bolile de inimă, asociate cu un nivel crescut al colesterolului rău. Conţine antioxidanţi, magneziu, vitamina B6, C şi B1. Un studiu australian a arătat că suplimentele cu usturoi reduc nivelul de colesterol cu până la 8 %, în cazul persoanelor care se confruntă cu un colesterol mărit. Ca să îşi păstreze proprietăţie vindecătoare, usturoiul trebuie consumat în stare crudă, 2-3 căţei pe zi. Putem lua şi suplimente alimentare cu usturoi, într-o cură de 1-2 luni.



Ceaiul verde. Dacă avem colesterolul mărit ne este de ajutor şi ceaiul verde. Un studiu efectuat de oamenii de ştiinţă din Statele Unite a arătat că infuzia de ceai verde reduce nivelul lipoproteinelor cu densitate mică (colesterol rău). Ceaiul are în compoziţie polifenoli, substanţe care au capacitatea de a împiedica absorbţia grăsimilor în sânge şi, în acelaşi timp, de a elimina excesul de colesterol din organism. Ceaiul se bea cel puţin 3 săptămâni, câte 2 căni pe zi. Este indicat să bem ultima cană cu cel puţin 2 ore înainte de culcare, deoarece conţine cofeină.



Păpădia. Bogată în acizi fenolici, flavonoizi şi săruri de potasiu, păpădia contribuie la eliminarea colesterolului rău din organism. Preparăm o infuzie din 250 ml de apă la o linguriţă de plantă uscată. Se lasă la infuzat 10 minute. Bem câte o cană de 2 ori pe zi, timp de o lună.



De asemenea, pentru a ţine colesterolul în frâu, este indicat să consumăm în mod regulat alimente bogate în fibre solubile, precum mere, banane, morcovi, prune, broccoli, vinete, pentru că ajută la absorbţia colesterolului în exces.



Tot pentru a reduce nivelul de clesterol rău putem bea suc proaspăt de kiwi şi portocale. Este o sursă importantă de vitamina C, care contribuie la normalizarea valorilor de colesterol.

Persoanele care au colesterolul mărit trebuie să evite carnea grasă, brânzeturile grase, afumăturile şi produsele de patiserie.