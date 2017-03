Miraculoşii ardei

Ardeiul gras şi fraţii lui, ardeiul capia, ardeiul iute şi gogoşarul, reprezintă unele dintre cele mai sănătoase legume. Buletinul de analize al ardeilor scoate la iveală o compoziţie naturală de excepţie, de la vitamine, la antioxidanţi şi minerale, nutrienţi extrem de benefici în buna funcţionare organismului.

Cea mai bună formă sub care îi putem consuma este cea crudă, în salate sau sub formă de suc proaspăt. Dar virtuţile lor curative continuă şi după ce îi murăm sau îi coacem pe plită. Iată de ce nu trebuie să ratăm cura cu ardei în luna septembrie, perioada în care această legumă e mai viguroasă şi mai gustoasă ca oricând.

Sursa numărul unu de vitamina C. Principala substanţă activă din ardei se numeşte capsaicina şi dă culoarea legumei, cea mai multă fiind în cei roşii. Aceasta este un anticoagulant eficient, care ajută la prevenirea infarctului miocardic şi a atacului cerebral. Toate soiurile de ardei conţin vitamina C în cantităţi uriaşe, însă ardeiul gras verde are de două ori mai multă vitamina C decât citricele, iar ardeiul roşu iute conţine cu 330% mai multă vitamina C decât o portocală. În 100 grame de ardei sunt 125 de mg de vitamina C, adică 100% din doza zilnică recomandată. În compoziţia ardeiului se mai adaugă 0,8 mg de vitamina B6 şi 0,45 mg de vitamina K. Vitamina A este şi ea prezentă, beta-carotenul fiind un antioxidant foarte puternic, care contracarează efectele radicalilor liberi şi reduce daunele pe care aceştia le produc arterelor, nervilor şi ţesuturilor.

Ardeiul roşu este mai sănătos decât cel verde, cu o cantitate de vitamine A şi C de două ori mai mare. Conform unui studiu, chinezii, care consumă mari cantităţi de ardei şi, mai ales, ardei iuţi, au cu 27% mai puţine şanse de a face cancer pulmonar, şi asta în condiţiile în care sunt printre cei mai mari fumători din lume.

Gogoşarul este şi el o legumă din familia ardeiului, cu proprietăţi medicinale aparte. Aplicată sub formă de frecţii sau ca unguent pe părţile dureroase, tinctura de gogoşar este neîntrecută în calmarea şi vindecarea suferinţelor cauzate de artrită, gută sau lombalgii. Uleiul de măsline în care s-au macerat gogoşari timp de 10 zile este bun ca unguent împotriva durerilor de gât sau a răguşelii. Acelaşi ulei calmează durerile produse de entorse. Rolul terapeutic al gogoşarilor intervine şi în cazuri de diaree, tuse convulsivă, reumatism. Muraţi, gogosarii sunt un deliciu al sezonului rece. Ajută la arderea grăsimilor şi la tranzit, tratează excelent mahmureala. Dacă la murat adăugăm scorţişoară, gogosarii vor fi eficienţi în litiază şi insuficienţă renală. Sucul de gogoşari combate balonarea, iar aplicat pe păr, diminuează seboreea.

Ardeii capia sunt atât de delicioşi cruzi sau copţi, sunt la fel de buni şi conservaţi în oţet. Acest sortiment de ardei este cel mai bogat în betacaroten. Gogosarii şi ardeii capia sunt delicioşi preparaţi sub formă de pastă, ca să nu mai spunem că sunt ingredientele de bază în zacuscă.

Pentru a beneficia de toate aceste proprietăţi medicinale, ardeii trebuie să fie proaspeţi, adică să aibă o culoare intensă şi pielea întinsă, fără pete. Legumele proaspete sunt grele pentru dimensiunea lor şi tari. Pot fi păstratae la frigider o săptămână, pot fi congelate, şi asta fără a-şi pierde proprietăţile.

În frigider, se păstrează în pungi de plastic, nespălaţi, până la şapte zile, fără a-şi pierde prospeţimea. Ardeii dulci pot fi congelaţi fără să fie opăriţi. Ardeii copţi sunt un fel apreciat în bucătăria românească, îndeosebi de către persoanele cu stomac sensibil. Copţi şi curăţaţi de coajă, sunt mai uşor de digerat. Legumele se coc, apoi se pun într-o pungă închisă etanş şi se lasă 15 minute să se aburească. Se scot din pungă şi se dă jos coaja. Se scot cotorul şi seminţele, se scurg şi se aşează porţionat în pungi. După răcire, se aşează în congelator. Ardeiul gras are puţine contraindicaţii: în perioada sarcinii, deoarece poate stimula uterul, şi în cazul alergiei la ardei. În unele cazuri, ardeiul nu este bine tolerat de persoanele cu fierea mai sensibilă.