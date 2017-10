Congresmenii republicani deschid anchete ce îi vizează pe Barack Obama şi Hillary Clinton

Congresmenii republicani din Camera Reprezentanţilor au anunţat demararea unor anchete în legătură cu aprobarea dată de Administraţia Obama pentru preluarea unui grup minier de către o companie rusă şi decizia FBI de a nu o inculpa pe Hillary Clinton pentru folosirea unui server privat de mailuri, potrivit Mediafax.

O comisie de anchetă urmează să analizeze decizia Administraţiei Obama de a aproba preluarea a grupului minier canadian Uranium One către o companie de stat din Rusia, informează site-ul postului BBC News.

Uranium One, care deţinea o cincime de rezervele de uraniu din SUA, a fost preluată în urmă cu şapte ani de compania rusă Rosatom.

Departamentul american de Stat, condus la data respectivă de Hillary Clinton, a contribuit la autorizarea acordului de preluare.

Săptămâna trecută, cotidianul The Hill a relatat că, în perioada vânzării, FBI-ul ancheta presupuse tentative ale Moscovei de a obţine influenţă în industria nucelară din SUA cu ajutorul mitei şi şantajului. Mai mult, publicaţiile The Hill şi New York Times au dezvăluit că oficiali ruşi şi preşedintele grupului Uranium One ar fi donat mai multe milioane de dolari fundaţiei caritabile a familiei Clinton.

Concomitent, republicanii au demarat o anchetă cu privire la investigaţia FBI în legătură cu folosirea unui server privat de mailuri de către Hillary Clinton în timpul perioadei cât aceasta s-a aflat în fruntea Departamentului de Stat.

Congresmenii au declarat că doresc să ştie de ce James Comey, fostul director FBI, a ales să divulge existenţa unei investigaţii ce o viza pe candidata democrată la preşedinţia SUA, însă nu şi pe cea privind presupusele legături între consilieri ai lui Donald Trump şi Rusia.

Chestiunile anchetate acum de Camera Reprezentanţilor sunt două subiecte favorite ale preşedintelui Donald Trump.

„Acordul privind uraniul cu Rusia, cu ajutorul lui (Hillary) Clinton şi cunoştinţa Administraţiei Obama, este cea mai mare poveste pe care Presa Falsă nu vrea să o urmărească”, a scris, săptămâna trecută, pe Twitter, preşedintele american.

Pe de altă parte, congresmenii democraţi îi acuză pe republicani că încearcă să distragă atenţia de la inabilitatea republicanilor de a supraveghea acţiunile Administraţiei Trump.

Într-un interviu recent pentru postul C-SPAN, Hillary Clinton a declarat că acuzaţiile privind Uranium One sunt nişte „tâmpenii”.