Democraţie „de-a gata“ nu există

OBAMA CĂTRE AMERICANI. Sâmbătă, în ultimul discurs către naţiune, preşedintele Barack Obama le-a transmis americanilor un nou mesaj de mulţumire, spunându-le că l-au făcut „un preşedinte mai bun“ şi un om mai bun“.

Nu a uitat să îi încurajeze să privească cu speranţă spre viitor, iar dacă sunt lucruri care nu le convin sau politicieni care nu le sunt pe plac, să se implice pentru că, spune viitorul fost lider de la Casa Albă, democraţia nu trebuie luată de-a gata.

„Pe parcursul celor opt ani, am văzut bunătatea, capacitatea de rezistenţă şi speranţa la poporul american. Am văzut vecini care au avut grijă unul de altul în perioada în care ne-am salvat economia din cea mai grea criză financiară din zilele noastre. Am îmbrăţişat oameni care au supravieţuit cancerului pentru că au beneficiat de securitatea asistenţei medicale la preţuri accesibile. Am văzut comunităţi, precum aceea din Joplin (Missouri – n.r.), reconstruite după un dezastru şi oraşe ca Boston care au arătat lumii întregi că niciun terorist nu va distruge spiritul american. Aceste lucruri sunt posibile dacă suntem uniţi.

Dar nu putem să luăm democraţia de-a gata. Dacă te-ai săturat să te cerţi cu străinii pe Internet, încearcă să vorbeşti cu unul în viaţa reală. Dacă un lucru trebuie reparat, implică-te. Dacă eşti dezamăgit de oficialii aleşi, ia un clipboard, strânge nişte semnături şi candidează chiar tu. Succesul nostru depinde de implicarea noastră“, a spus Barack Obama.